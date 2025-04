Jetel: Istekao rok za registraciju priprejd brojeva, još 30 dana do deaktivacije broja

Mobilni operator Jetel (Yettel) je saopštio da je danas istekao rok za registraciju pripejd brojeva telefona njegovih korisnika i da korisnici koji to nisu učinili imaju još 30 dana do potpune deaktivacije broja, ali će do tada moći da pozivaju samo hitne službe.

Do tada, ukoliko korisnici žele da zadrže broj, to mogu da učine putem Jetel aplikacije ili sajta yettel.rs.

Taj postupak je „intuitivan, potpuno digitalan, brz i sve se može obaviti u samo nekoliko koraka“, piše u saopštenju.

Informacije o tome su dostupne onlajn, u prodavnicama i putem kontakt centara na broj 063 9000.

Novi Zakon o elektronskim komunikacijama u Srbiji stupio je na snagu početkom maja 2023. godine, dok je početkom februara prošle godine objavljen i Pravilnik o tehničkim uslovima za registraciju.

Time se Srbija priključila velikom broju zemalja u kojima je obavezna registracija pripejd SIM kartica.

(Beta)

