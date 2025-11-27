Jordan pozvao Rusiju da obustavi regrutovanje Jordanaca za svoju vojsku

Ministarstvo spoljnih poslova Jordana koje istražuje smrt dvojice Jordanaca koji su se prijavili u rusku vojsku, danas je, ne pominjući ruski rat protiv Ukrajine, saopštilo da je tražilo od Moskve da obustavi „ilegalno regrutovanje“ Jordanaca za borbu u ruskoj vojsci i da iz vojske pusti Jordance koji su već u njoj.

Na početku ruske invazije na Ukrajinu, ruski predsednik Vladimir Putin je rekao da namerava da regrutuje 16.000 boraca sa Bliskog istoka.

Portparol Fuad al Madžali je rekao da će Ministarstvo „preduzeti sve raspoložive mere da zaustavi tu praksu“ i upozorio da je angažovanje u ratovima u inostranstvu zabranjeno po zakonu Jordana i da takvo regrutovanje krši međunarodno pravo.

Portparol je rekao da Jordan pokušava da zaustavi rad „entiteta koji posluju na društvenim mrežama da bi regrutovali Jordance“.

Ne zna se koliko je Jordanaca u ruskoj vojsci, a u Rusiji ih živi svega nekoliko stotina, ali ih je, po nezvaničnim procenama, više od 20.000 studiralo u Rusiji.

(Beta)

