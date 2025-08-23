Još jedan Novosađanin uhapšen zbog napada na Kobre, prethodno targetiran u tablodiidma

Zbog navodnog napada na članove odreda vojne policije „Kobre“, 13. avgusta, kada su se sukobi građana i pristalica Srpske napredne stranke (SNS) premestili iz novosadske Stražilovske ulice na Bulevar oslobođenja, uhapšena je još jedna osoba.

Portal MojNoviSad javio je da će uhapšeni pred tužioca biti izveden u nedelju, 24. avgusta, u 10 časova.

U pitanju je F.Č. kog je policija pozvala na osnovu snimka objavljenog na tabloidnim portalima, a na kom se vidi muškarac, okrenut leđima koji na glavu stavlja kacigu.

Oko njega se čuju petarde, topovski udari i vidi da je okolina crvena od dima pirotehničkih sredstava, pošto je te večeri došl odo incidenata kada su pristalice SNS-a vatrometom gađala drugu grupu okupljenih građana

Pravni zastupnici F.Č. navode za novosadske medije da je on juče zadržan u pritvoru, a da mu se na teret stavlja delo za koje se sumnjiče i šestorica građana koji su privedeni u petak, 15. avgusta.

Petorici prethodno privedenih određen je pritvor i nalaze se u zatvoru na Klisi, a jednom je, zbog zdravstvenog stanja, određena mera zabrane napuštanja stana.

F.Č. se sumnjiči da je 13. avgusta, oko 22.30 sati na Bulevaru oslobođenja, „na štetu pripadnika Vojske Srbije, upotrebnom predmeta podobnih za nanošenje povreda (palice, kamenice i drugo) u više navrata, zajedno sa drugim osumnjičenim licima, zadao udarce po glavi i telu navedenim oštećenim licima usled čega su kod sedmorice od njih nastupile telesne povrede zbog kojih su zbrinuti na dalje lečenju Klinički centar Vojvodine“, navodi portal MojNoviSad.

Viši javni tužilac u Novom Sadu Rajko Vukosavljević je događaj okvalifikovao kao „teško ubistvo u pokušaju“.

S druge strane, advokati odbrane ističu da je u ovom slučaju „tabloidi sude građanima“, da se Novosađani „koji iza sebe nemaju nikakve mrlje hapse na osnovu toga što je objavljeno u prorežimskim medijima“, u pritvor stavljaju „bez ikakvih dokaza“, čime im je „narušena pretpostavka nevinosti“.

„Smatramo da se postupci ove vrste, vođeni u trenutku intenzivnih javnih okupljanja i protesta, mogu tumačiti samo kao sredstvo zastrašivanja“, izjavili su ranije advokati odbrane, dodajući da se iz zapisnika može zaključiti da je 26-godišnji mladić, koji nema nikakvo iskustvo u borilačkim veštima, povredio sedmoricu pripadnika Vojske Srbije čiji je posao da čuvaju štićena lica u državi.

U toku protesta održanog 13. avgusta, kod zadnjeg ulaza u zgradu u kojoj su jedne od prostorija novosadskog SNS-a, jedna osoba je izvadila pištolj nakon što je došlo do sukoba dve suprotstavljene strane.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić dan kasnije je potvrdio da je u pitanju pripadnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin koji je bio „na službenom zadatku obezbeđivanja štićene ličnosti“.

(Beta)

