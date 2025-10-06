Još jedno ubistvo u sukobu kriminalnih klanova u Crnoj Gori

Crnogorska policija je saopštila danas da je na plaži Trsteno pronađeno telo Cetinjanina B.S. (33).

Mediji su kasno sinoć objavili da se, prema nezvaničnim informacijama, radi o visokopozicioniranom pripadniku cetinjske ćelije škaljarskog klana Bobanu Sjekloći.

Kako se navodi u saopštenju policije, nakon dojave zatečeno je vozilo u kojem se nalazilo beživotno telo lica, koje je u toku noći identifikovano kao B.S. (33) iz Cetinja.

„Kako se sumnja, došlo je do upotrebe vatrenog oružja na način što je za sada nepoznati izvršilac ispalio više projektila u pravcu vozila koje je pronađeno i zatečeno na poziciji pored puta“, piše u saopštenju.

Nakon prijave zločina, državna tužiteljka Ana Radović obavila je uviđaj tokom kojeg su, kako je rekla Portalu ETV, otkriveni brojni tragovi.

„Tokom uviđaja pronađen je određen broj čaura i drugi tragovi koji će biti predmet veštačenja. Utvrđeno je da se u vozilu Golf plus podgoričkih registarskih oznaka nalazilo telo muškarca B.S, 1992. godište, iz Cetinja „, kazala je Radović.

Sjekloća je ranije je u policiji zaveden kao operativno interesantno lice.

Nalazi se u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva sa još šest osoba zbog sumnje da je učestvovao u švercu 509 kilograma kokaina crnogorskim brodom „Budva“.

Bio je obuhvaćen i sudskim postupkom povodom ubistva Andrije Gazivode na Cetinju 2020. godine.

(Beta)

