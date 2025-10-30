Još pet osoba uhapšeno zbog pljačke u Luvru

Još pet osoba uhapšeno je zbog krađe nakita u muzeju Luvr, saopštila je danas pariska javna tužiteljka Lor Bekio.

Petorica osumnjičenim privedeni su sinoć u nekoliko odvojenih policijskih akcija u Parizu i oko njega, rekla je Bekio za radio RTL, bez otkrivanja njihovog identiteta.

Jedan od privedenih osumnjičen je da je bio deo četvoročlane grupe koja je opljačkala galeriju Apolo u Luvru u nedelju, 19. oktobra, dok su dva člana tog tima uhapšena u nedelju, a optužnice protiv njih podignute juče.

Osumnjičeni se terete za krivično delo zavera i krađa, a dvojica od njih su delimično priznali umešanost u pljačku, tvrdi Bekio.

Ona je dodala da, uprkos policijskim istragama, i dalje nije poznato gde se osam ukradenih komada, vrednih oko 88 miliona evra, nalaze.

Jedan od optuženih je 34-godišnji državljanin Alžira, koji živi u Francuskoj od 2010. godine, dok je drugi osumnjičeni, 39-godišnji muškarac, od ranije poznat policiji, takođe zbog krađe.

Četvorica osumnjičenih pljaškaša otvorili su prozor galerije, do koje su se popeli dizalicom, isekli vitrine u kojima se nalazi nakit i pobegli sa osam vrednih komada.

Bekio tvrdi da ništa ne ukazuje na to da su pljačkašima u krađi pomagali zaposleni u muzeju, a ona je sinoć uputila apel da ukraden nakit ne može da se proda.

„Svako ko ga kupi bio bi kriv i optužen za prikrivanje ukradene robe. Još uvek ima vremena da se vrati“, rekla je ona.

(Beta)

