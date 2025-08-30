Još troje mrtvih tokom protesta u Indoneziji zbog policijske brutalnosti i korupcije

Tokom višednevnih protesta u Indoneziji zbog policijske brutalnosti i korupcije razjarena masa ljudi je zapalila zgradu lokalnog parlamenta u Makasaru, glavnom gradu indonežanske pokrajine Južni Sulavesi, pri čemu su tri osobe poginule, a petoro je hospitalizovano.

Požar u Makasaru je počeo prošle noći. Pet osoba je u bolnici zbog opekotina i preloma kostiju posle skoka sa zapaljene zgrade.

Demonstranti u gradu Bandungu su takođe zapalili regionalni parlament, ali nije bilo žrtava.

U Surabaji demonstranti su upali u policijsku stanicu pošto su srušili ograde i zapalili automobile. Policija je ispalila suzavac i koristila vodeni top, ali su demonstranti uzvratili raketama za vatromet i drvenim palicama.

Protesti su u ponedeljak počeli u glavnom gradu, Džakarti, izazvani vestima da svih 580 poslanika prima mesečnu nadoknadu za stanovanje od 50 miliona rupija (3.075 dolara) pored svojih plata. Ta nadoknada, uvedena prošle godine, skoro je 10 puta veća od minimalne plate u Džakarti.

Kritičari tvrde da taj novi dodatak poslanicima nije samo preteran, već i neopravdan u vreme kada se većina ljudi bori sa rastućim troškovima života i rastućom nezaposlenošću.

Protesti su postali masovniji i nasilniji posle smrti 21-godišnjaka koga je policijsko oklopno vozilo udarilo tokom demonstracija u Džakarti u četvrtak. Neredi su zatim izbili u više gradova širom Indonezije, uključujući Medan, Solo, Džogdžakartu, Magelang, Malang, Bengkulu, Pekanbaru i Manokvari.

Demonstranti zahtevaju sveobuhvatnu reformu policije i oduzimanje imovine korumpiranim zvaničnicima.

Samo do četvrtka je uhapšeno više od 900 ljudi.

Vlasti su saopštile da je 25 policajaca hospitalizovano sa teškim povredama pošto su ih napali demonstranti u Džakarti, ali Nacionalna komisija za ljudska prava (Komnas HAM) smatra da je broj povređenih civila mnogo veći.

Danas je uglavnom mirno u Džakarti, gde vlasti uklanjaju izgorele automobile, čiste policijske kancelarije i autobuska stajališta koja su zapalili gnevni demonstranti.

Organizacija Amnesti internešenel je danas kritikovala vladu Indonezije, rekavši da suzbija slobodu govora represivnim merama protiv javnih protesta, i zahteva da se oslobode svi pritvorenici.

Vlasti su potvrdile da je privedeno i saslušano sedam pripadnika policijske motorizovane brigade koji su povezani sa smrću demonstranta u Džakarti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com