Josipović: Izbori u Hrvatskoj nikad dramatični kao u Srbiji, loši odnosi dve zemlje

Bivši predsednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da izbori u toj zemlji nisu dosad bili ovako dramatični kao u Srbiji, mada i u Hrvatskoj ima određenih problema, od onih na zakonskom nivou, pa i određenih problema u praksi.

„Ali nikada nije bilo dramatično narušeno poverenje građana u izborni proces“, rekao je Josipović u intervjuu za list Nova.

Prema njegovim rečima, „bilo bi dobro za Srbiju da se sve dileme raščiste u pravno uređenom postupku, a ako je bilo pogrešaka, da se one otklone“.

„Ako građani u značajnom broju nemaju poverenje u izborni proces, videli smo to u mnogim zemljama, onda dolazi do nemira i građanske neposlušnosti, do političke nestabilnosti. To se dogodilo čak i u SAD, zemlji s dugom demokratskom tradicijom“, rekao je Jospović.

On je ocenio da je stanje u regionu loše, možda i najlošije u ovom veku.

„Odnosi Beograda i Zagreba su sugurno najlošiji od dvehiljadite godine. Nekoliko je kriznih žarišta. Pre svega, to su odnosi Srbije i Kosova“, naveo je Josipović.

Zatim, objasnio je, „unutrašnji odnosi u Bosni i Herecegovini su sve napetiji, problemi su i u Makedoniji i njenim odnosima sa susedima, pre svega s Grčkom, sada s Bugarskom“.

(Beta)

