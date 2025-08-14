Jovanić (VBA): povređeno sedam pripadnika Kobri, četiri teško, pucano u vazduh

Načelnik Vojno bezbednosne agencije (VBA) Đuro Jovanić jutros je rekao je da je tokom jučerašnjih nemira u Novom Sadu povređeno sedam pripadnika jedinice „Kobre“, od toga četiri teško.

U vanrednom obraćanju iz Generalštaba Vojske Srbije (VS) on je rekao da su ih napala nepoznata lica palicama, bakljama i drugim sredstvima, kao i da su pripadnici „Kobri“ pružali „isključivo pasivan otpor balističkom torbom“.

„S obzirom na brojnost napadača i procenu da su im ugroženi životi, radi upozorenja i odbijanja napada ovlašćeno služeno lice je pucalo u vazduh“, rekao je Jovanić.

Istakao je da je taj postupak bio pravilan i u skladu sa propisima, kao i da pucanjem u vazduh nije ugrožen ni jedan život.

Njegovo obraćanja je direktno emitovala TV Pink, tokom gostovanja predsednika Srpske napredne stranke (SNS) Miloša Vučevića koji je izjavio da je po informaciji iz Kliničko bolničkog centra Vojvodine, povređeno 65 osoba, od toga 10 policajaca, navodeći da je povređeno sedam pripadnika jedinice „Kobre“.

„Blokaderi su probali da nas ubiju i da nas zapela u prostorijama. To nije bio napad da se pocepa neki izlog i slomi izlog“, rekao je Vučević za TV Pink.

