Jovanović Ćuta: Ako Vučić ne ispuni zahteve, protesti će biti svakodnevni

Poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta izjavio je danas da će protesti građana biti svakodnevni ukoliko predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne ispuni sve zahteve sa skupova „Stop nasilju u Srbiji“.

Jovanović je u intervjuu agenciji Beta kazao da masovnost i energiju građana na protestima više ne može niko da umanji i da očekuje da će Vučić morati da ispuni sve zahteve građana.

„Vlast i dalje vrši veliki pritisak na zdravu pamet, dostojanstvo, na prirodu, imovinu, novinare, na ljudske živote… Narod je gladan pravde, jer ovde nema zakona. Vučić odlično razume razloge zbog kojih narod protestuje, ali sa svojim opskurnim okruženjem igra predstave po televizijama i parlamentu rugajući se narodu i porodicama stradale dece“, ocenio je poslanik.

Upitan zbog čega Vučić do sada nije ispunio skoro nijedan zahtev građana, Jovanović je rekao da vlast pokušava da zaštiti „epsku pljačku države“ koju su počinili u poslednjih deset godina.

„Da bi sačuvali imovinu stečenu epskom pljačkom države oni su spremni da izazovu građanski rat. Rata neće biti, ali će svi Vučićevi kumovi, burazeri i ostali iz njegove ekipe morati da podnesu račune građanima Srbije. Vučić za sada neće da ispuni zahteve građana, ali će, siguran sam, to morati da učini, jer će protesti postati svakodnevni i još masovniji u celoj Srbiji“, istakao je on.

Na pitanje kakva je poruka poslata formiranjem prstena oko Predsedništva Srbije, Jovanović je kazao da se glavni uzrok „sveg zla“ koje je zadesilo Srbiju nalazi na Andrićevom vencu.

„Srbiji nisu glavni problem Gašić, Vulin, Bakarec, Krstić, Jovanov ili Zekić, već Aleksandar Vučić. Od Vučića kreću govor mržnje i pozivi na nasilje, koji se šire preko parlamenta, vlade i režimskih medija“, kazao je poslanik i naglasio da su građani izašli na ulice jer ne postoje institucije.

„Više nema čekanja. Narod je izašao na ulice jer ne želi da živi u zemlji bezakonja, gde se ubijaju maloletna deca. Umesto institucija, Srbijom vlada politička prostitucija. Pitanje je – šta Vučić čeka. Protesti građana će biti svakodnevni ukoliko Vučić ne ispuni sve zahteve. Srbija će protestovati kao 1996. godine zbog izbornih krađa“, naveo je Jovanović.

Naglasio je da je Vučić doživeo politički krah na svom „kontramitingu“ i da narod više ne veruje u njegova obećanja.

„Sve je više Vučićevih razočaranih simpatizera i bivših glasača koji dolaze na proteste ‘Stop nasilju u Srbiji’. Vučić je politička prošlost“, rekao je Jovanović.

Dodao je da će na narednim protestima u znatno većem broju učestvovati profesori, akademici, književnici, studenti i radnici.

„Poslednji protest je dao dodatnu energiju građanima jer su uz svoj narod stali svi dramski umetnici, legende srpskog glumišta i poznati tv voditelji“, ocenio je on.

Upitan da li se može očekivati da će predsednik Vučić reagovati na apel sina nastradale Stanike Gligorijević, Jovanović je kazao da je javnost godinama tražila da se tužilaštvu dostave dva minuta snimka iz Doljevca koja su nestala nakon Vučićevog gledanja.

„Vučić ne reaguje na apele, on nema emocije. Taj snimak može da pusti samo pod pritiskom stotina hiljada ljudi na ulici“, kazao je.

Komentarišući Vučićev najnoviji poziv na jedinstvo naroda, Jovanović je rekao da je Vučić razjedinio Srbiju.

„Vučić bi sada hteo da se u nekakav pokret ujedini s hijenama i lešinarima. Iza tog poziva za ujedinjenje naroda stoji strah. S Vučićem nema jedinstva, jer on to ne želi. On je razjedinio Srbiju“, ocenio je poslanik.

Na pitanje da li su i u kojoj meri protesti uticali na podršku Zapada koju je Vučić imao u poslednjih 11 godina, Jovanović je kazao da svi svetski mediji izveštavaju o najmasovnijim protestima u istoriji Srbije.

„Međutim, zvaničnici iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Evropske unije (EU) do sada se nisu oglašavali o protestima građana u Srbiji. Zapadne diplomate već deset godina posmatraju kako Vučić krši ljudska prava i zakone. Na žalost, oni Vučića podržavaju jer im završava poslove oko Kosova i Metohije i otvaranja velikih rudnika. Zapad ne zanima stanje demokratije u Srbiji“, istakao je poslanik.

Upitan da oceni situaciju u kojoj se našao srpski narod na Kosovu i Metohiji, Jovanović je rekao da je ugroženost Srba posledica odnosa Aleksandra Vučića i međunarodnih posrednika.

„Ništa od onoga što je Vučić obećavao Srbima na Kosovu, nije se ostvarilo. Sve je predao Prištini, a dozvolio je da kosovska specijalna policija maltretira Srbe na severu. Nedopustivo je bilo da on na kontramiting dovede 10.000 Srba s Kosova i da samim tim taj prostor ostavi nezaštićenim pred naletom kosovske policije. Licemerno je i od strane EU koja dozvoljava da se u 21. veku puca na srpsku decu na Kosovu. Niko ne želi rešenje za kosovsko pitanje, u pitanju su lični i geostrateški interesi u koje je upleten i Aleksandar Vučić“, zaključio je Jovanović.

(Beta)

