Jovović (PSG): Vučić nastavlja da iskazuje nepoštovanje prema stradalima na stanici u Novom Sadu

Poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) u Skupštini Vojvodine Radivoje Jovović ocenio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić neodmerenim izjavama nastavlja da iskazuje nepoštovanje prema ljudima koji su poginuli u obrušavanju nadstrešnice novosadske Železničke stanice.

On je za dnevni list Danas kazao da Vučić vređa one koji dostojanstveno odaju poštu poginulima i pokazuje da mu „ništa nije sveto“.

„Vučić bi najradije zamenio ovaj narod, a to je zapravo pokazatelj da je slab. Ko god se, istorijski gledano, drznuo da narod pretvori u svog neprijatelja, bilo je pitanje trenutka kad je narod zamenio njega“, rekao je Jovović.

Predsednik Srbije Vučić izjavio je prošle nedelje da će 1. novembar, kada se navršava godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu, ljudi koji su verujući otići u crkvu, zapaliti sveću i ponašati se odgovorno prema porodicama stradalih, dok će „neodgovorni izvoditi satanističke i paganske običaje“.

Studenti u blokadi najavili su da će 1. novembra organizovati komemorativni skup u znak sećanja na 16 ljudi koji su poginuli na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com