JTOK: Uhapšeno sedam pripadnka Vračarskog klana u Beogradu

Pripadnici policije u saradnji sa Eurodžastom i Europolom danas su uhapsili sedam osoba u Beogradu zbog sumnje da su pripadnici organizovane kriminalne grupe „Vračarci“, tri osobe u Šapcu i tri osobe iz Španije zbog sumnje da su sarađivali, saopštilo je Javno tužilašvo za organizovani kriminal.

Osumnjičenima se na teret stavlja izvršenje krivičnih dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo i izazvianje opšte opasnosti.

Postoji osnovana sumnja da su uhapšeni B.S, U.N, S.M, M.A, N.O, M.T. i M.Ć pripadnici organizovane kriminalne grupe „Vračarci“, čiji se organizatori Nikola Vušović nalazi u zatvoru u Nemačkoj i Uroš Piperski u zatvoru u Portugaliji, i protiv kojih se vodi krivični postupak pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu za krivična dela organizovanog kriminala.

Svim uhapšenim osobama u Beogradu određeno je policijsko zadržavanje, nakon čega će biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

(Beta)

