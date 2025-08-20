Junajted Medija traži od OEBS-a da javno osudi retoriku vlasti u Srbiji prema novinarima N1 i Nove

Kompanija Junajted Medija (United Media), u okviru koje posluju televizije N1 i Nova, pozvala je danas Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) da javno osudi „opasnu retoriku“ vlasti u Srbiji i pretnje i uvrede upućene novinarima tih medija.

U pismu predstavniku OEBS za slobodu medija Janu Bratuu, izvršna direktorka Junajted Medija Aleksandra Subotić upozorila je da su redakcije N1 i Nove u Srbiji „prinuđene da rade u neprijateljskom okruženju“.

„Poslednjih meseci, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zajedno sa visokim vladinim zvaničnicima i članovima vladajuće stranke, više puta je nazivao N1 i Novu ‘teroristima’, ‘okupatorima’, ‘medijskim trovačnicama’, pa čak i glavnim podstrekačima navodnih nemira i nasilja na ulicama. Ove uvrede, neumorno pojačane od strane provladinih tabloida, izazvale su niz pretnji upućenih našoj redakciji“, navela je Subotić.

Ocenila je da takva retorika predstavnika vlasti „normalizuje mržnju, legitimiše nasilje i stvara klimu u kojoj agresija protiv novinara postaje prihvatljiva – čak se posmatra kao lojalnost državi“.

„Izjednačavanjem naše redakcije sa terorizmom, vlasti namerno dehumanizuju naše zaposlene, izlažući ih neposrednoj fizičkoj opasnosti kako na terenu, tako i u privatnom životu. Samo u proteklih 10 meseci dogodilo se više od 30 incidenata usmerenih na novinare N1 i Nove – od fizičkih i verbalnih napada do pretnji smrću i ometanja izveštavanja a nijedan slučaj nije rešen“, stoji u pismu.

Subotić je upozorila i na dva slučaja u kojima su policajci, po njenim rečima, direktno napali vidljivo akreditovane novinare N1.

„28. juna je pomoćnik snimatelja u novinarskom prsluku dva puta udaren palicom, dok je u posebnom incidentu danas novinar udaren u ruku i gurnut štitom. Ovi napadi pokazuju da novinari u Srbiji nisu samo nezaštićeni, već su ponekad i ugroženi od strane samih vlasti zaduženih da čuvaju njihovu bezbednost“, navodi se u pismu.

Ocenjuje se da to nije „politički politički pritisak unutar uobičajene demokratske arene“ već „napad na ljudsku bezbednost i očigledno kršenje međunarodnih obaveza Srbije da zaštiti slobodu medija i obezbedi bezbednost novinara“.

„Ponovljena upotreba takvog zapaljivog jezika nas tera da se zapitamo: da li je ova kampanja demonizacije preludijum za ućutkivanje – ili čak prisilno zatvaranje – N1“, stoji u pismu predstavniku OEBS-a za slobodu medija.

Dodaje se da nezavisno novinarstvo „nije neprijatelj koga treba uništiti, već stub demokratskog društva“.

„Tekuća kampanja neprijateljstva protiv N1 nije samo test poštovanja vladavine prava od strane Srbije, već i direktan izazov vrednostima koje OEBS brani. Vaša intervencija u ovom trenutku je neophodna i mogla bi se pokazati odlučujućom u sprečavanju nepopravljive štete po bezbednost novinara i samu budućnost slobodnih medija u Srbiji“, stoji u pismu izvršne direktorke kompanije Junajted Medija predstavniku OEBS za slobodu medija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com