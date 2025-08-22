Junge velt: SNS i Vučića sada brane interesne grupe i maskirani huligani

U Srbiji samo još mali deo brojnog članstva Srpske napredne stranke (SNS) otvoreno izražava privrženost svojoj partiji, ali to ne znači da je to i kraj SNS jer u njoj sada jačaju interesne grupe koje učestvuju u podeli kolača, a i Zapad je zbog svojih interesa učestvovao u stvaranju predsednka Srbije Aleksandra Vučića, piše danas nemački dnevnik Junge velt (Junge Welt).

Dnevnik piše da je predsednik SNS Miloš Vučević za 20. avgust najavljivao okupljanje protivnika studentskih protesta kao veliku manifestaciju „građana koji ne žele sukobe već normalan život“, ali da je partija uspela na ulice da izvede svega 33.000 ljudi.

„To je mali broj s obzirom na gotovo 800.000 članova partije, ili približno deset odsto stanovništva. Samo se mali deo njih još otvoreno izjašnjava za svoju partiju, koja je odskočna daska za zapošljavanje. Danas su joj potrebni masikrani huligani da bi štitili njene partijske prostorije od demonstranata koje uglavnom predvode studenti“, piše dnevnik.

„Ali to ne znači i kraj te partije. U njoj redove zbijaju povezane interesne grupe koje uvek podižu ruku da bi ugrabile deo kolača“, piše list.

Kada se na protestima u Srbiji ispostavilo da SNS i dalje čvrsto sedi u sedlu, popularna je postala ideja novih izbora, a ideja o stvaranju drugačijeg društva ostala je „maglovito liberalna“. „Najmanji zajednički imenitelj je otpor prema sveprisutnom predsedniku Alleksandru Vučiću“, piše list.

A upravo Vučić je, piše list, osoba koja simbolizuje moć SNS, i iako mu zapadni mediji pripisuju atribute kao što su nacionalista ili autokrata, on je od početka političke karijere samo „bio oportunista, što je i ostao“.

„SNS je proizvod američke politike na Balkanu i garant zapadne integracije Srbije, iako se ona zaklinje u prijateljstvo sa Rusijom i Kinom. To je politika klatna sa malo jačim oscijalacijama prema zapadu“, piše Junge velt, promarksistički list i nekada zvanični organ vladajuće partje bivše istočne Nemačke (DDR).

Tako Beograd, prema pisanju dnevnika, snabdeva oružjem i Ukrajinu i Izrael, tesno sarađuje sa Fronteksom protiv migranata i sa NATO. „A Vučićeva majstorija bila je prošlogodišnja rasprodaja srpskih rezervi litijuma zapadnim, pre svega nemačkim automobilskim koncernima, i to suprotno volji većine stanovništva“, piše list.

Junge velt piše da to ipak ne znači da Brisel i Berlin neće jednog dana pustiti Vučića niz vodu, jer „scenario obojene revolucije u krajnjoj liniji i potiče iz Srbije 2000. godine“.

„I dok SNS obećava da će najsiromašnijima udeliti mrvice, demonstrantima preostaje samo ulica, a liberalnoj opoziciji da priziva EU kao navodnog čuvara demokratije i vladavine prava. Ali o tome se nikada nije radilo. O čemu je reč govori spisak koji je 2023. godine sačinila (predsednica Evropske komisije) Ursula fon der Lajen. Pristup do 34 kritična minerala, među njima i litijumu“, ocenjuje Junge velt.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com