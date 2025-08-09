Južnokorejska vojska tvrdi da je Severna Koreja počela da uklanja zvučnike sa granice

Vojska Južne Koreje saopštila je danas da je Severna Koreja uklonila neke od zvučnika sa granice dve zemlje, nekoliko dana nakon što je Seul demontirao sopstvene zvučnike, u pokušaju da smiri tenzije.

Građani Južne Koreje žalili su se da severnokorejski zvučnici u poslednjih nekoliko meseci emituju iritantne zvuke, kao odgovor na južnokorejsko emitovanje antiseverne propagande i lokalne muzike.

Predsednik Južne Koreje Li Džae Mjung naredio je u junu da se na granici sa Severom prekine emitovanje propagandnog programa, nakon čega je to obustavio i Pjongjang, što predstavlja prvi konkretan korak u smirivanju tenzija između dve zemlje.

Južnokorejska vlada je u ponedeljak, 4. avgusta, počela da uklanja zvučnike iz pograničnih područja.

Li, koji je stupio na dužnost predsednika u junu ove godine, želi da poboljša odnose Seula i Pjongjanga, koji je burno reagovao na politiku prethodnog predsednika Jun Suk Jeola i odbijao dijalog.

Ponude za saradnju sa Jugom odbila je sestra predsednika Severne Koreje Kim Jo Džong, koja je krajem jula izjavila da se situacija u Seulu, koji sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), ništa nije promenila od prethodnog konzervativnog predsednika Juna.

Stručnjaci smatraju da bi tenzije između dve Koreje ponovo mogle da osnaže krajem meseca, kada Seul i Vašington nastavljaju sa godišnjim zajedničkim vojnim vežbama.

Severna Koreja te zajedničke vežbe saveznika naziva probama invazije i često ih koristi kao izgovor za pokretanje vojnih demonstracija i testiranja oružja usmerenih na unapređenje nuklearnog programa.

(Beta)

