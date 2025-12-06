Kaja Kalas: SAD su najveći saveznik EU uprkos kritici Evrope iz Vašingtona

SAD ostaju „najveći saveznik EU“, ocenila je danas visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednosti Kaja Kalas (Kallas) povodom objavljivanja nove Strategije nacionalne bezbednosti SAD koja ukazuje na „brisanje civilizacije“ Evrope zbog prihvatanja migranata.

„SAD ostaju naš najveći saveznik. Nismo se uvek slagali o raznim pitanjima, ali mislim da opšti princip ostaje isti: Mi smo najveći saveznici i treba da ostanemo ujedinjeni“, rekla je Kaja Kalas novinarima na političkom Forumu u Dohi, u Kataru, odgovarajući na pitanje o američkoj strategiji, preneo je francuski list Liberasion (Liberation).

Ona je rekla da u strategiji SAD ima mnogo kritike Evrope, ali smatra da je mnogo šta čak i opravdano.

Američka administracija u petak je objavila Strategiju nacionalne bezbednosti redefinisanu u skladu s pristupom predsednika Donalda Trampa (Trump) „Amerika na prvom mestu“.

Dokument po oštroj kritici Evropljana predstavlja istorijski prelom i podržava tvrdnje krajnje desnice da se „Stari kontinent“ suočava sa „civilizacijskom erozijom“ zbog imigracije.

Američka strategija predlaže kraj „permanentno širenja“ NATO-a time još jednom uništavajući nade Ukrajine dok se bori protiv ruske invazije.

Kaja Kalas je priznala da je „Evropa potcenila sopstvenu moć što se tiče Rusije, na primer. Trebalo bi da imamo više poverenja u sebe“.

Visoka predstavnica EU je dodala da nametanje ograničenja Ukrajini neće doneti trajni mir jer „sko se agresija nagradi, ona će se ponoviti, ne samo u Ukrajini ili Gazi, već širom sveta“.

Bivši evropski komesar Tijeri Breton (Thierry) u oštrijoj reakciji ocenio je danas za list Parizijen (Le Parisien) da se tom strategijom Tramp priključio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u cilju velikog slabljenja Evrope koja „postaje vazal“.

Breton, bivši evropski komesar (2019-2024) zadužen za unutrašnje tržište i industrijsku politiku, pozvao je evropske lidere da se jedinstveno suprotstave američkom planu.

„Po tom dokumentu, Evropa će biti neprepoznatljiva za 20 ili manje godina ako se nastave sadašnji trendovi“, rekao je Breton i dodao da američka strategija ima sličnosti sa Putinovom.

Američka Srategija bezbednosti izražava sumnju u snage određenih evropskih zemalja, i vojno i ekonomski, da ostanu pouzdani saveznici SAD.

U tom dokumentu se oštro kritikuje određene evropske politike, uključujući „migracione politike koje transformišu kontinent i stvaraju sukobe“, „cenzuru slobode govora“, „smanjenje nataliteta“ i „gubitak nacionalnih identiteta i samopouzdanja“.

Strategija koristi oštar jezik, uz procenu da se Evropa suočava sa „perspektivom brisanja svoje civilizacije“ ako se trenutni trendovi nastave.

Kao ključni cilj spoljne politike u Strategiji je navedno „negovanje otpora unutar evropskih zemalja trenutnoj putanji Evrope“, što analitičari tumače kao oblik mešanja smišljen da podrži krajnje desničarske, antiimigracione političke stranke.

(Beta)

