Kaja Kalas: Sastanak Si-Putin-Kim u Pekingu direktan izazov međunarodnom poretku

Sastanak u Pekingu lidera Kine, Rusije i Severne Koreje, Si Đinpinga, Vladimira Putina i Kim Džong Una, je „direktan izazov međunarodnom poretku“, ocenila je danas visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas (Kallas).

Taj sastanak ne samo da šalje „antizapadne signale“, već predstavlja i „direktan izazov međunarodnom sistemu zasnovanom na pravilima, i to nije samo simbolično“, rekla je ona.

„Ruski rat u Ukrajini podržava Kina. To su realnosti sa kojima se Evropa mora suočiti“, navela je Kaja Kalas novinarima u Briselu.

Ona je dodala da Kina i Rusija govore o zajedničkom predvođenju promena u globalnoj bezbednosnoj arhitekturi kakve nisu viđene u poslednjem veku.

„Putin, Kim i Si su se prvi put pojavili zajedno u javnosti, projektujući viziju mira kroz cev puške. To nije ono što mir znači za Evropu“, rekla je visoka predstavnica EU.

Si, Putin i Kim bili su danas na velikoj vojnoj paradi u Pekingu koja je ličila na demonstraciju vojne i diplomatske snage Kine.

Kineski predsednik je predstavio svoju zemlju kao „nezaustavljivu“.

U ovom periodu pojačanih geopolitičkih tenzija, Evropa treba da „izgradi svoju moć… da bi učestvovala kao punopravni akter“, rekla je Kaja Kalas.

Rat u Pojasu Gaze je „primer situacije u kojoj ne koristimo našu geopolitičku moć“, rekla je ona i dodala da je tako zbog nedostatka „jedinstva“.

Kaja Kalas je pozvala zemlje EU da zajedno pokažu „političku hrabrost“.

Zemlje EU nisu uspele da se dogovore o sankcijama protiv Izraela uprkos katastrofalnoj humanitarnoj situaciji u Pojasu Gazi, iako to kontinuirano osuđuju.

Ta palestinska teritorija je razorena ratom koji vodi Izrael protiv pokreta Hamas, dok su krajem avgusta UN upozorile i da u Pojasu Gaze vlada glad.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com