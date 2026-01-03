Kako su SAD zarobile venecuelanskog lidera Nikolasa Madura

Posle višemesečnog rastućeg vojnog pritiska na venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, predsednik Donald Tramp naredio je drsku operaciju u toj južnoameričkoj zemlji kako bi zarobio njenog lidera i prebacio ga u Sjedinjene Države gde je njegova administracija i planirala da ga izvede pred sud.

U subotnjem jutarnjem intervjuu za „Fox and Friends Weekend“, Tramp je izneo detalje noćnog napada posle čega je rekao da su Maduro i njegova supruga, Silija Flores, helikopterom prebačeni na američki ratni brod. Kasnije u subotu, Tramp i drugi zvaničnici dali su više detalja tokom konferencije za novinare iz njegove rezidencije na Floridi.

Tramp je opisao Madura kao „visoko čuvanog“ u predsedničkoj palati koja je bila „kao tvrđava“. Maduro je skoro stigao do „sigurne sobe“ u palati, rekao je Tramp novinarima, ali „nije mogao da se zatvori unutra“.

Američke snage su imale „masivne brenere“ – aparate za zavarivanje i sečenje metala, koje bi koristile za sečenje čeličnih zidova da se Maduro zaključao u sobi, rekao je Tramp.

„Imao je ono što zovu bezbednosni prostor, gde je svuda kaljen čelik“, rekao je Tramp. „Nije uspeo da zatvori taj prostor. Pokušavao je da uđe u njega, ali je tako brzo uguran da nije uspeo da uđe. Bili smo spremni“.

General Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba, rekao je da su američke snage mesecima uvežbavale akciju, učeći sve o Maduru – gde je bio i šta je jeo, kao i detalje o njegovim kućnim ljubimcima i odeći koju je nosio.

„Razmišljamo, razvijamo, treniramo, uvežbavamo, ispitujemo, uvežbavamo iznova i iznova“, rekao je Kejn, rekavši da su njegove snage bile spremne pre početka decembra. „Ne da bi to uradili kako treba, već da bi osigurali da ne možemo pogrešiti“, kazao je on.

Ranije je Tramp rekao da su američke snage vežbale na replici zgrade: „Oni su zapravo izgradili kuću koja je bila identična onoj u koju su ušli, sve isto, sav taj čelik svuda“, rekao je Tramp.

Tramp je rekao da se američka operacija odvijala u mraku, iako nije detaljno objasnio kako. Rekao je da su vojne snage SAD ugasile „skoro sva svetla u Karakasu“, glavnom gradu Venecuele. Na konferenciji za novinare rekao je da su svetla grada „uglavnom bila ugašena zbog određene stručnosti koju posedujemo“.

„Ova stvar je bila tako organizovana“, rekao je. „I oni ulaze u mračni prostor, a svuda mitraljezi usmereni ka njima“.

Najmanje sedam eksplozija čulo se u Karakasu. Napad koji je ministar odbrane Pit Hegset opisao kao deo „masovne zajedničke vojne i policijske racije“, trajao je manje od 30 minuta.

Potpredsednica Venecuele, Delsi Rodrigez, koja po zakonu preuzima vlast, rekla je da su poginuli neki venecuelanski civili i pripadnici vojske.

Tramp je rekao da ima ranjenih pripadnika snaga koje su su izvela operaciju, ali veruje da niko nije poginuo.

„Dva momka su pogođena, ali su se vratili i pretpostavlja se da su u prilično dobrom stanju“, rekao je on.

Predsednik je rekao da SAD nisu izgubile nijedan avion, ali da je jedan helikopter „prilično teško pogođen“.

„Morali smo to da uradimo jer je rat“, ocenio je on povodom akcije.

Na konferenciji za novinare, Tramp nije pomenuo ranjenike ili oštećenja helikoptera, naglasivši da „nijedan Amerikanac nije izgubljen“. Kejn je rekao da je helikopter koji je pogođen mogao bezbedno da leti na povratku.

Tramp je rekao da su američke snage danima odlagale operaciju, čekajući da prođe oblačnost jer „vreme mora biti savršeno“.

„Čekali smo četiri dana“, rekao je on.

„Trebalo je da ovo uradimo pre četiri dana, pre tri dana, pre dva dana. A onda se odjednom vreme otvorilo i rekli smo: ‘Krenite!’. I reći ću vam, bilo je jednostavno neverovatno“.

Kejn je rekao da se u petak uveče „vreme dovoljno popravilo, čisteći put kojim su se mogli kretati samo najveštiji piloti na svetu“. Rekao je da su helikopteri leteli nisko, nad vodom, da bi ušli u Venecuelu i da su ih odozgo pokrivali zaštitni američki avioni.

Kejn je detaljno opisao avione i američke snage učestvovale u operaciji, za koju je rekao da je nazvana „Absolute Resolve“ (Apsolutna odlučnost): više od 150 aviona posletelo je sa cele zapadne hemisfere, uključujući borbene avione F-18, F-22 i F-35, bombardere B-1 i dronove.

Tramp je u petak u 22:46 po istočnom vremenu SAD (04:46 po srednjeevropskom) dao odobrenje za akciju; američke snage su stigle do Madurovog kompleksa u subotu u 1:01 po istočnom vremenu SAD (07:01 po srednjeevropskom), a vratile se preko vode i krenule dalje nazad u 3:29 po istočnom vremenu SAD (09:29 po srednjeevropskom vremenu).

Američki vojnici Angažovani kojis u učestvovali u operaciji imaju od 20 do 49 godina, kazao je Kejn.

Tramp je rekao da su Maduro i njegiova supruga Silija Flores helikopterom prebačeni do američkog ratnog broda i da će biti odvedeni u Njujork da se „suoče sa optužbama“. Kasnije je na svojoj društvenoj mreži „Truth Social“ objavio fotografiju venecuelanskog lidera, u sivoj trenerci, sa zaštitnim slušalicama i povezom preko očiju. Natpis je glasio: „Nikolas Maduro na brodu USS Ivo Džima“.

Ministarstvo pravde SAD je objavilo optužnicu u kojoj se njih dvoje optužuje za navodnu ulogu u zaveri „narkoterorizma“.

Napad na Venecuelu je dramatična eskalacija niza udara koje je američka vojska izvela na, kako je rekao Tramp, od početka septembra na brodove koji su navodno prevozili drogu u Karipskom moru i istočnom Tihom okeanu. Bilo je 35 napada za koje se zna u kojima je poginulo 115 ljudi.

Tramp je 29. decembra rekao da su SAD napale „objekat“ gde se „utovaruju“ brodovi koji navodno prevoze drogu. CIA je stajala iza napada dronom na pristanište za koje se veruje da su ga koristili venecuelanski narko-karteli. To je bila prva poznata direktna operacija na tlu Venecuele otkako su SAD počele svoje napade na brodove u septembru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com