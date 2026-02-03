Kalas: Grenland je stub nove strategije EU za Arktik

„Zajedno sa državama članicama, ažuriramo strategiju EU za Arktik. Ona će odražavati promenjeni bezbednosni pejzaž i imati Grenland kao osnovni stub“, rekla je Kalas na konferenciji Arctic frontiers 2026 u Oslu, tokom posete Norveškoj.
Dodala je da se od početka ruske invazije Ukrajine bezbednosno okruženje u Evropi „potpuno promenilo“.
„Kina možda još uvek ne kupuje Arktik, ali stalno širi svoj uticaj. A otvorene pretenzije SAD na Grenland podvlače jednostavnu stvarnost: Arktik više nije miran kutak na mapi. To je prva linija konkurencije svetskih sila“, navela je Kalas.
Ona je rekla da hibridne pretnje, poput ometanja GPS signala, sabotaža, špijunaže i akcija ispod praga otvorenog rata, postaju sve učestalije i intenzivnije, i da ih prati gomilanje ruskih trupa na dalekom severu.
„Kao odgovor, evropski saveznici pojačavaju bezbednost Arktika, a Evropska unija je spremna da učini svoj deo. Ali da budem jasna, bezbednost se ne svodi na vojnike i brodove. Nju čine otporna društva, institucije od poverenja, bezbedna infrastruktura i održiva sredstva za život“, navela je Kalas.
Dodala je da je Norveška jedan od najbližih i najpouzdanijih partnera EU, i da Partnerstvo EU i Norveške u oblasti bezbednosti i odbrane prelazi „sa papira na dela“, jačanjem saradnje u oblasti sajber bezbednosti, pomorske bezbednosti i zaštite najvažnije infrastrukture.
„I kao konkretan primer, evropski instrument za finansiranje odbrane SAFE je takođe otvoren za Norvešku, a norveške kompanije će nastaviti da snažno učestvuju u programima Evropskog fonda za odbranu“, rekla je Kalas i dodala da je EU spremna za još veću saradnju sa Norveškom.
Visoka predstavnica EU Kalas se ranije tokom posete sastala sa ministrom spoljnih poslova Norveške Espenom Bartom Eideom, a razgovaraće i sa ministarkom spoljnih poslova Grenlanda Vivijan Motsfelt.
(Beta)
