Kalas: Grenland je stub nove strategije EU za Arktik

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas saopštila je danas da će Grenland biti stub nove strategije EU za Arktik, koji je postao „prva linija konkurencije svetskih sila“.

„Zajedno sa državama članicama, ažuriramo strategiju EU za Arktik. Ona će odražavati promenjeni bezbednosni pejzaž i imati Grenland kao osnovni stub“, rekla je Kalas na konferenciji Arctic frontiers 2026 u Oslu, tokom posete Norveškoj.

Dodala je da se od početka ruske invazije Ukrajine bezbednosno okruženje u Evropi „potpuno promenilo“.

„Kina možda još uvek ne kupuje Arktik, ali stalno širi svoj uticaj. A otvorene pretenzije SAD na Grenland podvlače jednostavnu stvarnost: Arktik više nije miran kutak na mapi. To je prva linija konkurencije svetskih sila“, navela je Kalas.

Ona je rekla da hibridne pretnje, poput ometanja GPS signala, sabotaža, špijunaže i akcija ispod praga otvorenog rata, postaju sve učestalije i intenzivnije, i da ih prati gomilanje ruskih trupa na dalekom severu.

„Kao odgovor, evropski saveznici pojačavaju bezbednost Arktika, a Evropska unija je spremna da učini svoj deo. Ali da budem jasna, bezbednost se ne svodi na vojnike i brodove. Nju čine otporna društva, institucije od poverenja, bezbedna infrastruktura i održiva sredstva za život“, navela je Kalas.

Dodala je da je Norveška jedan od najbližih i najpouzdanijih partnera EU, i da Partnerstvo EU i Norveške u oblasti bezbednosti i odbrane prelazi „sa papira na dela“, jačanjem saradnje u oblasti sajber bezbednosti, pomorske bezbednosti i zaštite najvažnije infrastrukture.

„I kao konkretan primer, evropski instrument za finansiranje odbrane SAFE je takođe otvoren za Norvešku, a norveške kompanije će nastaviti da snažno učestvuju u programima Evropskog fonda za odbranu“, rekla je Kalas i dodala da je EU spremna za još veću saradnju sa Norveškom.

Visoka predstavnica EU Kalas se ranije tokom posete sastala sa ministrom spoljnih poslova Norveške Espenom Bartom Eideom, a razgovaraće i sa ministarkom spoljnih poslova Grenlanda Vivijan Motsfelt.

(Beta)

