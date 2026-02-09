Kalas: Moskva mora biti primorana na stvarne ustupke u mirovnim pregovorima

Šefica diplomatije EU Kaja Kalas rekla je da Kremlj ne shvata ozbiljno pregovore o Ukrajini i da Brisel razmatra imenovanje specijalnog izaslanika koji bi predstavljao 27 članica Unije za pregovaračkim stolom.

U intervjuu za briselski portal Juronjuz Kalas je danas upozorila da mirovni napori oko Ukrajine rizikuju da učvrste rusku agresiju ukoliko Moskva ne bude primorana na stvarne ustupke.

Ona je izrazila bojazni oko pregovora zmeđu Rusije i Ukrajine u kojima su posredovale SAD i koji do sada nisu dali rezultate. Ocenila je da zastoj u pregovorima pokazuje nedostatak ozbiljnosti Kremlja jer se na Ukrajinu vrši pritisak da pristane na ustupke.

„Oni (ruski pregovarači) zapravo nemaju ozbiljne ljude za stolom“, rekla je Kalas dodajući da se ništa ne očekuje od ove runde pregovora.

Visoka predstavnica za spoljnu politiku priznala je da je administracija (predsednika SAD Donalda) Trampa prvi put od početka invazije velikih razmera na Ukrajinu dovela obe strane za pregovarački sto ali je istakla da je očigledna neravnoteža između onoga što se traži od Kijeva i onoga što se traži od Moskve.

„Videli smo samo gde su Ukrajinci spremni da popuste da bi se okončao rat. Nismo videli nikakve ustupke sa ruske strane“, rekla je Kalas za Juronjuz.

Za to vreme je Tramp više puta neuspešno postavljao rokove za završetak rata.

Kalas je rekla da su bolni ustupci, uglavnom oko teritorije, namenjeni samo Ukrajincima. Istakla je da je na Ukrajincima da odluče na kakve su ustupke spremni i upozorila na rusku pregovaračku taktiku.

Zvaničnica EU je dodala da Rusi traže maksimum, nešto što nikada nije bilo njihovo, da iznose pretnje i ultimatume, koriste silu.

U međuvremenu se sve češće čuju pozivi EU da imenuje specijalnog izaslanika da predstavlja blok i podržava Ukajinu u pregovorima.

Kalas nije želela da spekuliše imenima za tu funkciju već je istakla da fokus treba da bude na mandatu i cilju imenovanja izaslanika.

„Poenta trenutno nije na osobi već na tome šta i koliko time (imenovanjem) želimo da dobijemo“, rekla je za Juronjuz šefica diplomatije EU. „Ako Rusi misle da kod Amerikanaca postižu maksimalne ciljeve, zašto bi razgovarali sa Evropljanima“, zapitala se.

Umesto toga, Kalas smatra da Rusija mora da bude stavljena u poziciju u kojoj „prelazi sa pretvaranja da pregovara na stvarno pregovaranje“, što bi zahtevalo snagu i jedinstvo Zapada.

EU i SAD su sukobile oko vizije kako bi mir u Ukrajini trebalo da izgleda a početni mirovni plan, o kojem je direktno pregovarano sa Rusijom, izazvao je bojazni Evrope da će Ukrajina biti naterana na loš dogovor.

(Beta)

