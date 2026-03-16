Kalas: Zatvaranje Ormuskog moreuza je opasno

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas danas je izjavila da je zatvaranje Ormuskog moreuza "opasno za snabdevanje naftom".

„Razgovarala sam sa (generalnim sekretarom UN) Antoniom Guterešom o tome da li je moguće imati istu vrstu inicijative kao što smo imali sa Crnomorskom inicijativom, kako izbaciti žito iz Ukrajine, jer je zatvaranje Ormuskog moreuza zaista opasno za snabdevanje naftom

Kalas je rekla i da je osim nafte, situacija u Ormuskom moreuzu problematična ako ove godine dođe do „nedostatka veštačkog đubriva“, jer će onda „sledeće godine biti i nedostatka hrane“, navodi se u saopštenju Evropske unije.

Ona je izjavila i da, ako je cilj bezbednost u regionu Bliskog istoka „najlakše bi bilo već koristiti (vojne) operacije koje postoje u regionu“.

„A onda sa naše strane imamo misije i operacije u regionu. Imamo ASPIDES, naravno, razgovaraćemo sa državama članicama da li je moguće zaista promeniti mandat ove misije. Poenta je u tome da li su države članice spremne da zapravo koriste ovu misiju“, rekla je Kalas.

Makron rekao iranskom predsedniku da je neprihvatljivo da Francuska bude meta napada

Francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je večeras iranskom kolegi Masudu Pezeškijanu da je „neprihvatljivo“ da Francuska bude „meta“ u regionalnom zaoštravanju sukoba posle smrti francuskog vojnika u Iraku.

„Podsetio sam ga (Pezeškijana) da Francuska interveniše u strogo odbrambenom okviru kako bi zaštitila svoje interese, svoje regionalne partnere i podržala slobodu plovidbe, i da je neprihvatljivo da naša zemlja bude meta“, napisao je Makron na društvenoj mreži Iks (X).

Makron je pozvao iranskog kolegu da „što je pre moguće“ vrati dvoje francuskih državljana pritvorenih u toj zemlji.

„Takođe sam pozvao iranskog predsednika da omogući Sesil Koler (Cecile Kohler) i Žaku Pariju (Jaques Paris), koji su trenutno u kućnom pritvoru u francuskoj ambasadi u Teheranu, da se što pre bezbedno vrate u Francusku. Njihova muka traje predugo i oni treba da budu sa svojim porodicama“, dodao je Makron.

Francuski predsednik je pre dva dana rekao da je jedan francuski vojnik poginuo tokom napada dronom u iračkom regionu Erbil, kao i da je nekoliko vojnika povređeno.

To je prva žrtva među pripadnicima francuskih snaga od 28. februara, početka američko-izraelske akcije protiv Irana i širenja sukoba u regionu Bliskog istoka.

Britanska vlada razmatra slanje dronova u Ormuski moreuz

Britanska vlada razmatra slanje dronova u Ormuski moreuz, za čišćenje mina u toj važnoj ruti za transport nafte pod blokadom Irana, piše britanski list Gardijan.

Teheran je moreuz blokirao kao odgovor na napade SAD i Izraela, izazvavši time rast cene nafte.

Velika Britanija se opredelila za dronove zbog brige da bi slanje brodova u Ormuz, u skladu sa pozivom predsednika SAD Donalda Trampa, moglo da pogorša rat na Bliskom istoku.

Britanski premijer Kir Starmer razgovarao je sinoć sa Trampom o „važnosti ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza“, saopštio je kabinet britanskog premijera.

Tramp je tokom vikenda pozvao zemlje koje se oslanjaju na tranzit nafte kroz moreuz da pomognu da se obezbedi prolaz.

„Nadamo se da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja, Velika Britanija i drugi poslati brodove u region kako Ormuski moreuz više ne bi bio ugrožen“, naveo je američki predsednik.

(Beta)

