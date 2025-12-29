Kambodža i Tajland očekuju da će primirje potrajati

Ministri spoljnih poslova Kambodže i Tajlanda sastali su se sa ministrom spoljnih poslova Kine kako bi nastavili da razgovaraju o primirju koje je potpisano pre dva dana.

„Još uvek nismo sve rešili, ali mislim da pravimo napredak i da moramo tako da nastavimo“, rekao je ministar spoljnih polsova Tajlanda Sihasak Fuangketev nakon sastanka koji se održao u kineskoj provinciji Junan.

On je dodao da su prioriteti „osiguravanje da primirje potraje“, kao i obnavljanje poverenja između Tajlanda i Kambodže.

Sastanci su predstavljali najnovije napore Kine da ojača svoju ulogu međunarodnog posrednika.

Tokom sastanka ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji pozvao je na „mir u regionu, stabilnost i razvoj“.

„Dozvoljavanje da se plamen rata ponovo rasplamsa apsolutno nije ono što narodi dve zemlje žele, a nije ni ono što Kina, kao vaš prijatelj, želi da vidi. Stoga bi trebalo odlučno da gledamo unapred i da idemo napred“, rekao je Vang.

Kambodžanski ministar spoljnih poslova Prak Sokhon rekao je da veruje da će primirje potrajati i da će stvoriti okruženje u kojem će obe zemlje nastaviti ranije dogovorene načine rešavanja sporova.

„Ne želimo da se vratimo u prošlost, što znači da niko ne želi da se ove borbe ponove. Stoga je važno da ovo primirje bude trajno i da se mora čvrsto poštovati i sprovoditi“, rekao je Sokhorn nakon sastanka.

(Beta)

