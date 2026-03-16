Kampanja o pravima potrošača: EU standardi u službi građana Srbije

Ministarstvo trgovine Srbije i Delegacija Evropske unije u Srbiji pokreću kampanju "EU standardi u službi građana Srbije" o pravima potrošača.

To je danas najavljeno u Evropskoj kući u Beogradu povodom Svetskog dana potrošača, 15. marta.

Želja je da se kampanjom pokaže da „Srbija donosi jasne i konkretne korake približavajući se evropskim standardima“, rekla je ministarka Jagoda Lazarević.

Pošto je i bezbednost proizvoda tema ovogodišnjeg Svetskog dana potrošača, najavila je da će ove nedelje Vlada Srbije usvojiti predlog novog zakona o zaštiti potrošača koji bi u petak trebalo da bude dostavljen Skupštini.

Novi zakon će, zajedno s Predlogom zakona o trgovačkim praksama i Predlogom izmena i dopuna Zakona o trgovini, koji su već u skupštinskoj proceduri, pomoći uvođenje evropskog standarda na tržište Srbije, rekla je ministarka.

Šef Delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat je kazao da kada se Srbija uskladi sa standardima EU za zaštitu potrošača, time će i formalno ispuniti tu obavezu što je na dobrobit i građana i svoje privrede.

Istakao je da za države-kandidate, kao što je Srbija, usklađivanje s propisma EU o zaštiti potrošača predstavlja važan deo procesa evrointegracija.

Podsetio je da je Evropska komisija utvrdila Agendu za potrošače 2030. i plan za njeno sprovođenje.

Agenda ima četiri prioriteta: Završetak izgradnje jedinstvenog tržišta za potrošače, uključujući uklanjanje prepreka za prekogranični pristup robi i uslugama; Digitalna pravednost – jačanje zaštite u onlajn okruženju; Održiva potrošnja – omogućavanje potrošačima da biraju ekološki odgovorne proizvode; Efikasno sprovođenje i pravna zaštita – obezbeđivanje da se prava potrošača poštuju i da preduzeća posluju pod jednakim uslovima.

(Beta)

