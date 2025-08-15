Kampanja za pravo ljudi da biraju da li će dobijati poštu ili imejl

U svetu koji sve više postaje digitalan a papir se izbacuje iz upotrebe, milioni ljudi se suočavaju s teškoćama u pristupu osnovnim uslugama, zbog čega je u Evropskoj uniji pokrenuta kampanja kako bi se zaštitilo pravo ljudi da biraju da li će informacije dobijati tradicionalnom ili elektronskom poštom.

Digitalna tranzicija je postala jedan od prioriteta EU, pa se sve više javnih usluga, kao i oglašavanja, odvija onlajn uz komunikaciju putem imejla.

Iako se to predstavlja kao prilika za modernizaciju ekonomije i uštedu papira, grupa „Keep Me Posted“ (Obaveštavaj me) tvrdi da to dovodi do digitalne isključenosti stanovnika čiji broj nije zanemarljiv.

Kampanju finansiraju industrije koverti, štampanja, papira i poštanske službe, a podržavaju je nevladine organizacije koje štite prava starijih osoba, osoba s invaliditetom, sindikati i potrošači, prenosi Juronjuz.

U njihovom izveštaju se navodi da su stariji, osobe s invaliditetom, domaćinstva s niskim prihodima i stanovnici seoskih područja najverovatnije bili isključeni iz digitalne tranzicije.

Zbog nedovoljne digitalne pismenosti ljudima je otežano da obave neke osnovne zadatke, kao što su popunjavanje poreske prijave, pristup zdravstvenim računima ili plaćanje računa za struju.

U zemljama EU je 2023. godine samo 56 odsto građana imalo makar osnovne digitalne veštine. Najveći procenat, iznad 80 odsto, imaju Finska i Norveška, dok najmanji udeo stanovnika koji vešto koriste digitalne alate imaju Rumunija (27 odsto) i Bugarska (35).

Problem je i u tome što veliki deo stanovništva nema pristup internetu, kao na primer u Rumuniji gde samo 57 odsto seoskih domaćinstava ima internet.

U izveštaju se navodi da izbor papira umesto digitalnog formata nije samo stvar sposobnosti, nego i preferencija. Neki vlasnici preduzeća i građani navode da favorizuju papir zbog čuvanja evidencije važnih dokumenata.

Takođe, polovina stanovništva je prema anketi zabrinuta zbog onlajn bezbednosti i rizika od hakovanja ličnih podataka i da se oseća već previše izloženo ekranima.

Organizacija „Keep Me Posted“ je pozvala Evropsku komisiju da osigura da nijedan potrošač ne bude zapostavljen u njihovoj strategiji i traže da se izbor ostavi građanima i da im se izabrana opcija ne naplaćuje drugačije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com