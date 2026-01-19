Kampanjom Zajedno za dijasporu, PKS povezuje srpske preduzetnike sa poslovnom dijasporom

Privredne komore Srbije (PKS) najavila je početak kampanje „Zajedno za dijasporu“ čiji je cilj jačanje povezanosti srpskih preduzetnika sa poslovnom dijasporom u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj.

„Kampanja predstavlja zajedničku inicijativu države, privrede i finansijskog sektora. Želimo da kroz jedinstvenu platformu kreiramo ekosistem koji će objediniti institucije, privredu i finansije kako bi se dijaspori pružila podrška za poslovanje u Srbiji“, kazala je na konferenciji za novinare direktorka Sektora preduzetništva PKS Branislava Simanić.

Precizirala je da su u kampanju uključeni, pored PKS, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova, kao i Alta banka.

Prema njenim rečima, u okviru kampanje biće organizovano deset događaja na kojima će biti predstavljene aktivnosti usmerene na podršku srpskoj dijaspori, kao i na unapređenje saradnje i poslovnih veza između srpskih privrednika i dijaspore u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, a biće predstavljena i specijalizovana izložba „EXPO 2027“ u Beogradu.

„U ovim zemljama srpska dijaspora je brojna i izuzetno vezana za maticu. Tamo radi i veliki broj stručnjaka druge i treće generacije u IT i drugim sektorima, koji žele konkretne projekte i inicijative“, kazala je Simanić.

Ona je precizirala da će prvi događaj biti organizovan u Beču, 19. februara, i pozvala sve da se priključe.

„Naš cilj je da podstaknemo sektor malih i srednjih preduzeća da budu izvotno orjentisana, kako bi se povećali njihovi izvozni kapaciteti. Takođe, želimo da podstaknemo srpsku dijasporu da, osim opšte potrošnje, ulaže u Srbiju i pomogne ekonomski razvoj zemlje iz koje potiče“, rekla je Simanić.

Istakla je da država garantuje sigurnost za sve u vezi sa investicijama i projektima u koje dijaspora bude želele da ulaže u Srbiju, a finansijsku podršku obezbediće Alta banka.

Simanić je, u ime PKS, sa v. d. direktorom Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Vladimirom Kokanovićem potpisala sporazum o saradnji dve institucije.

Kokanović je naveo da sporazum predstavlja konkretan korak ka daljem, snažnom povezivanjuu Srbije sa dijasporom.

„Sporazumom potvrđujemo da ćemo pokazati zejedničku opredeljenost da svo znanje i iskustvo, potencijal koji poseduje dijaspora, učinimo vidljivijum i sistemski je uključimo u razvoj Srbije“, kazao je on.

Naveo je da je sve više povratnika u Srbiju i da je dijaspora pokazala interesovanje da se uključi u ekonomske i društvene procese u zemlji.

Kokanović je ukazao i da u okviru Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu postoji kontakt centar koji se bavi pitanjima izazova sa kojim se suočavaju ljudi iz dijaspore koji žele da se vrate u Srbiju.

„Ti se naši napori pokazuju kroz niz oklašica koje Srbija pruža povratnicima iz dijaspore. Potrudićemo se da to dodatno pojednostavimo“, rekao je Kokanović, navodeći da je jedna od mera koja već postoji u vezi sa nostrifikacijom diploma.

On je naveo da su uočene prepreke sa kojima se suočavaju ljudi iz dijaspore i da su sagledane sve sugestije koje su dali kako bi se problemi prevažišli.

Naveo je i da je pre kampanje rađeno istraživanje u čijem su fokusu bili ljudi iz dijaspore koji su iskazali želju za povratak u Srbiji i započinjanje posla, koje je pokazalo da je za 57,5 odsto glavno bilo pitanje biznisa.

Savetnik Izvršnog odbora Alta banke Đorđe Širca kazao je da ta finansijska instiucija može da pruži stabilnost, poverenje u realizaciji projeketa dijaspore.

„Cilj je da se srpskoj zajednici u inostranstvu omogući lakši pristup ulaganjima u Srbiji. Alta banka je spremna da to obezbedi kroz kredite, štednju i garancije“, rekao je Širca.

(Beta)

