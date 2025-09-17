Kancelarija: Ove godine 116 napada na Srbe na Kosovu, međunarodne organizacije ne reaguju

Od početka ove godine zabeleženo je ukupno 116 različitih napada na srpski narod na Kosovu, od kojih je 13 udara bilo na Srpsku pravoslavnu crkvu i njene objekte, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Dodala je da „taj broj očigledno ne zabrinjava predstavnike međunarodnih organizacija da bi jasno osudili i sprečili ovakve akcije albanskih huligana i njihovog rukovodstva“.

Kancelarija je navela da su pogrdni grafiti koji su osvanuli na zidu dvorišta crkve Svete Petke u Kosovskoj Vitini usmereni protiv srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve i da su uznemirili su preostale Srbe u toj enklavi.

„Ova crkva se već nekoliko puta našla na meti napada albanskih ekstremista, a poslednji napad dolazi u vreme pojačanih tenzija i straha Srba za bezbednost, da više ne mogu u miru ni da se pomole u crkvi“, upozorila je Kancelarija.

