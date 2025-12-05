Kancelarija: Skidanje zastave iz porte crkve u Lipljanju nastavak progona Srba na Kosovu i Metohiji

Skidanje zastave Srpske pravoslavne crkve (SPC) iz porte crkve u Lipljanu nastavak je kampanje progona Srba i svega srpskog na Kosovu i Metohiji, ocenila je danas Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.

U saopštenju se navodi da incident na dan obeležavanja hramovne slave crkve Vavedenja Presvete Bogorodice predstavlja „nastavak skrnavljenja srpskih svetinja s ciljem njihovog zatiranja na Kosovu i Metohiji“.

„O tome svedoče i nedavni pozivi iz Prištine na rušenje Hrama Hrista Spasa, što predstavlja težak oblik verske netrpeljivosti koji je nedopustiv bilo gde u Evropi, ali u Prištini predstavlja dominantan oblik političkog delovanja i ideologije, čime se potkopava mir i suživot na Kosovu i Metohiji“, stoji u saopštenju.

Dodaje se da zapaljive izjave i govor mržnje prema Srbima „direktno podstiču incidente prema srpskom narodu i svetinjama SPC i izazivaju nemir i strah kod Srba na Kosovu i Metohiji“.

„Kancelarija za Kosovo i Metohiju će nastaviti da koristi sva politička i diplomatska sredstva da međunarodnoj javnosti predoči težak položaj srpkog naroda i da ukazuje na ugroženost pravoslavnih objekata na Kosovu i Metohiji, istovremeno zahtevajući konkretnu reakciju međunarodnih organizacija i predstavnika, kako bi se počinioci ovog nedopustivog incidenta u Lipljanu što pre pronašli i adekvatno sankcionisali“, navodi se u saopštenju.

Maskirana osoba skinula je i odnela trobojku Srpske pravoslavne crkve (SPC) sa ocilima iz porte crkve u Lipljanu, prenela je jutros Radio-televizija Srbije (RTS).

Zastava je postavljena juče povodom hramovne slave crkve Vavedenja Presvete Bogorodice, a slučaj je prijavljen policiji.

Nepoznati počinioci su i u junu 2023. godine skinuli zastavu iz porte lipljanske crkve.

(Beta)

