Kancelarija za KiM: Sedmoro privedenih u Zubinom Potoku i Zvečanu

Sedmoro Srba privedeno je u policijskoj akciji sprovedenoj jutros oko šest časova u Zubinom Potoku i Zvečanu, saopštila je Vladina Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Dodaje se će uhapšenima biti obezbeđena pravna pomoć, a da će o njihovom privođenju Kancelarija za KiM obavestiti i međunarodne predstavnike.

U saopštenju se ocenjuje da su akcije sprovedene „kako bi zastrašili i uneli nemir među srpske porodice i domaćine koji decenijama žive na ovim prostorima“, uz navođenje da su specijalne jedinice pod punim naoružanjem „porazbijale vrata na srpskim kućama vršeći pretres i premetačinu“.

„Reč je o odmazdi (vršilaca dužnosti premijera Kosova) Aljbina Kurtija prema srpskom narodu na severu Kosova i Metohije, zbog pobede srpskog naroda na nedavno završenim izborima, kao i nervoze Prištine usled izbornog debakla koje Kurti želi da kompenzuje preko leđa srpskog naroda“, navodi se u saopštenju.

Portal KoSSev jutros je preneo saopštenje kosovskog Specijalnog tužilaštva, koje je objavilo da se na devet lokacija na teritoriji opština Zvečan i Zubin Potok vrše pretresi.

U šturom saopštenju naveli su da se akcija sprovodi zbog sumnje na krivična dela: ugrožavanje osoblja Ujedinjenih nacija ili osoblja povezanog sa njima, teško ubistvo i napad na službeno lice tokom obavljanja službene dužnosti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com