Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Ponovo oskrnavljeno srpsko pravoslavno groblje kod Lipljana

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je ponovo oskrnavljen grob i odneta srpska zastava, na srpskom pravoslavnom groblju u selu Skulanevo, kod Lipljana.

Takav incident dogodio se i pre 10 dana, 8. februara, kada je takođe odneta srpska zastava, a tom prilikom razvaljena je i ograda crkvenog dvorišta.

„Tada počinioci ovog nehumanog i anticivilizacijskog čina nisu uhvaćeni ni procesuirani, zbog čega se incident ponovio. Kancelarija za Kosovo i Metohiju uvek ukazuje da politika nekažnjavanja ekstremista dovodi do ponavljanja incidenata i zločina“, piše u saopštenju.

Prema njihovim rečima, za poslednjih 26 godina na Kosovu je devastirano i oskrnavljeno više od 400 srpskih groblja, 50 je potpuno uništeno, a preko 100.000 nadgrobnih spomenika je srušeno.

(Beta)

