Kancelarija za Kosovo i Metohiju: Pre 18 godina nanet poraz međunarodnom pravu i uređenom društvu

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju ocenila je da je jednostrano proglašenje nezavisnosti u Prištini pre 18 godina, "veliki poraz sa stanovišta međunarodnog prava, ali i poraz za sve one koji su se nadali uspostavljanju normalnog i uređenog društva na Kosovu i Metohiji".

Kako je navedeno u saopštenju, jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova pre 18 godina je „flagrantno kršenje međunarodnog prava“ te predstavlja presedan koji može ugroziti interese država suočenih sa separatističkim pokretima.

„Srbija boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, a protiv separatizma na Kosovu i Metohiji, štiti ne samo svoje vitalne državne i nacionalne interese, već same temelje međunarodno-pravnog poretka zasnovanog na Povelji i vrednostima Ujedinjenih nacija. Srbi na Kosovu i Metohiji su u poslednjih osamnaest godina, kao žrtve separatističkih težnji ekstremnih albanskih političkih struktura, bili suočeni sa svom razornošću šovinističke mržnje i izloženi svakoj vrsti nasilja“, navedeno je u saopštenju.

Dodali su da su ljudska prava Srba na na Kosovu i Metohiji su do te mere ugrožena da se „bez ikakve zadrške može poručiti da je reč o najugroženijem narodu na tlu savremene Evrope“.

„Naša političko-diplomatska borba za južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju zato nije samo međunarodno-pravna obaveza, već i moralni imperativ i najvažnije nacionalno pitanje i tim ćemo se principima voditi i brinuti o našem narodu dok god je na čelu Srbije predsednik Aleksandar Vučić“, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

