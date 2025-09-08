Kandidat za gradonačelnika Skoplja tvrdi da Egzit dolazi u prestonicu S. Makedonije

Kandidat za gradonačelnika Skoplja Orce Đorđievski najavio je danas da muzički festival „Egzit“ (EXIT) dolazi u glavni grad Severne Makedonije.

„Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavam da sam razgovarao sa osnivačem ‘Egzita’, gospodinom Dušanom Kovačevićem da od sledeće godine Skoplje bude nova destinacija jedne od vodećih evropskih festivalskih grupacija“, napisao je Đorđievski na Fejsbuku uz fotografije sa sastanka sa Kovačevićem i naslov „Egzit dolazi u Skoplje!“.

Đorđievski je istakao da je „uveren da će brend poput ‘Egzita’ značajno povećati kvalitet zabavnog života i kulturne ponude Skoplja i Makedonije, stavljajući ga na mapu top destinacija za posetu ogromnog broja turista“, uz napomenu da „građani Skoplja i Makedonije zaslužuju najbolje“.

Orce Đorđievski je trenutno gradonačelnik skopske opštine Kisela Voda i kandidat vladajuće konzervativne partije VMRO DPMNE za gradonačelnika Skoplja, na predstojećim lokalnim izborima.

Prvi krug izbora za gradonačelnike i odbornike skupština 80 opština Severne Makedonije i Grada Skoplja održaće se 19. oktobra, a za 2. novembar je planiran drugi krug izbora za gradonačelnike, u mestima u kojima nisu izabrani u prvom.

