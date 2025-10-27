Kandidati za REM, njih 12, kažu da je izbor izašao iz zakonskog okvira

Kandidati koji učestvuju u procesu izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), njih 12, saopštili su da proces u kojem učestvuju odstupa od zakonskog okvira i od izveštaja Odbora za kulturu i informisanje koji je usvojen kao osnov za sprovođenje procesa usaglašavanja.

„Dodavanje novih predlagača u kategoriji nacionalnih saveta nacionalnih manjina suprotno je tom izveštaju, kao i slovu i duhu zakona, a takva praksa podriva poverenje u sam postupak i institucije koje ga sprovode. Očekujemo od nadležnih organa da proces vrate u zakonske okvire“, naveli su u saopštenju.

Kandidati se pozivaju na zakonske odredbe koje se odnose na izbor članova Saveta REM-a i na ovlašćene predlagače u kategoriji nacionalnih saveta nacionalnih manjina i tvrde da dodavanje novih predlagača nema zakonsko uporište.

„Savet REM-a je telo koje mora da brani zakonitost i integritet medijske scene. Zato kao kandidati i kandidatkinje koji teže da u njemu učestvuju ne mogu ćutati pred očiglednim kršenjem propisa u postupku njegovog izbora“, navedeno je u pismu.

Pismo su potpisali Đorđe Vlajić, kandidat novinarskih udruženja, Gordana Predić, kandidatkinja nezavisnih institucija, Antonela Riha, kandidatkinja udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja, Dušan Aleksić, kandidat udruženja čiji su ciljevi zaštita dece, Rodoljub Šabić, kandidat udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja, Mileva Malešić, kandidatkinja novinarskih udruženja i Dubravka Valić Nedeljković, kandidatkinja udruženja čiji su ciljevi zaštita dece.

Među potpisnicima su i Vanja Šibalić, kandidatkinja univerziteta u Republici Srbiji, Mladen Matičević, kandidat udruženja filmskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora, Ljumturije Ameti, kandidatkinja nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Muhedin Fijuljanin, kandidat nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Ira Prodanov Krajišnik, kandidatkinja udruženja filmskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora

Oni su istakli da se svi glasovi i listići koje su potpisali nacionalni saveti koji nisu bili ovlašćeni predlagači moraju proglasiti nevažećim, a rezultat glasanja utvrditi isključivo na osnovu tri legitimna glasa Bošnjačkog nacionalnog veća, Albanskog nacionalnog saveta i Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine.

(Beta)

