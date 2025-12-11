Kapetanović (RCC) istakao važnost regionalne saradnje: Možemo zajedno uspeti ili zajedno propasti

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović izjavio je u Briselu da se na Zapadnom Balkanu beleži „nekoliko vrlo ohrabrujućih trendova“, među kojima je i povratak poverenja u Evropsku uniju na regionalnom nivou, ali i u regionalnu saradnju.

Ovogodišnji rezultati istraživanja Balkan Barometar pokazuju osetan porast podrške članstvu u Evropskoj uniji na Zapadnom Balkanu. Podrška je porasla na 64 odsto, u poređenju sa 54 odsto iz 2024. godine – pa je to najviši nivo u poslednjih deset godina.

„To ne znači da se proevropski sentiment vratio u svaki deo regiona, postoje varijacije, ali ukupna regionalna slika je pozitivna“, rekao je Kapetanović novinarima.

Istraživanje koje je predstavljeno danas u Briselu pokazuje i da su građanima u regionu najveći problem rast cena i inflacija.

Takođe pokazuje da građani Zapadnog Balkana i dalje smatraju da je regionalna saradnja važan pokretač napretka. Većina ispitanika smatra da pozitivno utiče na ekonomiju, bezbednost i politiku. Skoro polovina stanovnika regiona danas ističe ono što ih povezuje, dok se samo oko 14 odsto fokusira na razlike.

Prema Kapetanovićevim rečima, ohrabrujuće je i jačanje poverenja u samu regionalnu saradnju, koja, kako kaže, može da isporuči konkretne rezultate kao što su ukidanje rominga i mogućnost putovanja samo sa ličnim kartama.

„Možemo zajedno uspeti ili zajedno propasti. Neće niko propasti na račun drugog. Ako to shvatimo, imamo šansu“, rekao je.

Ipak, upozorio je da je poverenje „kvarljiva roba“.

„Kada ga steknete, morate ga čuvati – tako što ćemo nastaviti da radimo i da isporučujemo stvari koje su ljudima opipljive, koje im olakšavaju slobodu kretanja i poboljšavaju standard“, rekao je on i istakao da regionalnu saradnju ne treba posmatrati samo kroz prizmu evrointegracija.

Istakao je da fokus treba vratiti na benefite članstva u EU, a da tu ključnu ulogu imaju mediji.

Govoreći o problemima s kojima se region suočava, Kapetanović je podsetio da građani već godinama ukazuju na inflaciju, rast troškova života, lošu ekološku situaciju i nezaposlenost.

„Jedan od modaliteta za rešavanje tih izazova jeste zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana. Potentni smo kao ekonomski faktor ako sarađujemo na tržištu od 18 miliona stanovnika. Ovako smo fragmentisani“, poručio je.

RCC, kako je istakao, radi na uklanjanju barijera za protok ljudi, robe i usluga, kao i na razvoju inovacionih i industrijskih klastera, te zajedničke turističke ponude.

„Turizam u regionu raste 23 odsto u poslednjih nekoliko godina, što nije malo. Ali moramo da brendiramo region kao jedinstvenu destinaciju“, rekao je Kapetanović.

Istraživanje pokazuje i porast poverenja u pojedine institucije. Najpozitivnije se ocenjuju verske organizacije – 69 odsto ispitanika izrazilo je visok nivo poverenja, zatim vojska (62 odsto). Policija je takođe zabeležila značajan rast poverenja u odnosu na 2024. godinu.

Nasuprot tome, domaće političke institucije ostaju predmet skepticizma. Najveći nivo nepoverenja izazivaju političke stranke (77 odsto), a slede parlamenti (70 odsto) i društvene mreže (69 odsto).

Kapetanović je rekao da se građani regiona ne osećaju bezbedno, pre svega zbog ratova i geopolitičke situacije.

„Kad velike sile kinu, Balkan se prehladi. Otuda i blagi rast poverenja u sigurnosne institucije“, rekao je.

Međutim, upozorio je da negativan trend predstavlja „usijana politička retorika“ u regionu.

„Političari moraju da shvate da njihova reč ima ogroman uticaj i da sa sobom nosi veliku odgovornost. Moramo da smanjimo te frekvencije i da tražimo zajednički imenitelj – regionalnu saradnju za dobrobit svih građana“, naglasio je.

