Kapetanović (RCC) s ministrima BIH i Srbije, Konakovićem i Đurićem o regionalnoj saradnji

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović je danas u prostorijama Sekretarijata te organizacije u Sarajevu bio domaćin sastanaka o regionalnoj saradnji s ministrima spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i Srbije, Elmedinom Konakovićem i Markom Đurićem, i zamenikom glavnog direktora za Zapadnu Evropu u Evropskoj službi za spoljne poslove (EEAS) Emanuelom Žofreom, saopštio je RCC.

Naglasili važnost kontinuiranog angažmana i saradnje na prevazilaženju zajedničkih regionalnih izazova i ostvarivanju dodatnog napretka u zajedničkim težnjama ka evropskom članstvu.

Razmenili viđenja regionalne i evropske integracije, učvršćivanja direktnih kontakata među ljudima i ekonomskih veza širom regiona kao i zajedničkih prioriteta u okviru šire evropske perspektive Jugoistočne Evrope.

Kapetanović je istakao da je jedan od glavnih ciljeva RCC da se omogući konstruktivan angažman regionalnih partnera.

„Savet za regionalnu saradnju je osnovan s ciljem da se dijalog u Jugoistočnoj Evropi odvija nesmetano, bez obzira na okolnosti. Regionalna saradnja je uspešna kada smo posvećeni komunikaciji i praktičnoj saradnji koja donosi konkretne koristi našim građanima. Obezbeđivanje platforme za otvorene i konstruktivne razgovore je srž naše misije“, rekao je Kapetanović.

Učesnici sastanka su razgovarali i o važnosti jačanja direktne saradnje poslovnih subjekata, daljem unapređenju infrastrukture i povezanosti širom regiona, kao i o većim mogućnostima za angažman mladih.

Još jednom su ponovili svoju podršku RCC i njegovom radu.

Oba ministra su istakla važnost kontinuiranih napora da se na konstruktivan i budućnosti okrenut način ostvari napredak u radu Zajedničke komisije za demarkaciju granice.

Žofre je naglasio da su regionalni dijalog i saradnja preko potrebni za ubrzavanje evropske integracije i stvaranje prilika za ekonomije u regionu.

„Konstruktivan dijalog i regionalna saradnja su osnovni temelji za ubrzavanje reformi, učvršćivanje stabilnosti i ostvarivanje konkretnih koristi za sve građane. Evropska unija će nastaviti da podržava inicijative kojima se potiče povjerenje, povećava povezanost i zajednički ostvaruje napredak širom regiona“, kazao je Žofre.

Na sastanku je još jednom potvrđena kontinuirana posvećenost RCC unapređivanju dijaloga i produbljivanju saradnje i veza u Jugoistočnoj Evropi, piše na kraju saooštenja.

RCC, osnovan 2008. godine kao naslednik Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, predstavlja okvir za saradnju na političkom nivou koji vodi i za koji je odgovoran sam region.

Kao operativni sekretarijat Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), RCC obezbeđuje institucionalnu strukturu i politički prostor za održavanje kontinuiranog dijaloga širom Jugoistočne Evrope.

Odbor te organizacije okuplja 25 učesnica, među kojima je i 14 država-članica Evropske unije i pet članica grupe 20 najrazvijenijih ekonomija sveta, što odražava međunarodni značaj RCC.

Sa sedištem u Sarajevu i Kancelarijom za vezu u Briselu, RCC je most između regionalnih potreba i donošenja odluka na evropskom i međunarodnom nivou.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com