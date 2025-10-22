Kapetanović (RCC) u Londonu o održivom razvoju Zapadnog Balkana

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović predstavio je kolektivno nastojanje regiona Zapadnog Balkana da unapredi održivi razvoj na samitu lidera u okviru Berlinskog procesa u Londonu, saopštio je danas RCC.

Domaćin samita je bio premijer Velike Britanije Kir Starmer, a na njemu su se okupili lideri sa Zapadnog Balkana i drugih zemalja Evrope, koji su razgovarali o tri glavna prioriteta za region – migracijama, sigurnosti i rastu.

Predstavljajući kolektivno nastojanje regiona da unapredi održivi razvoj, Kapetanović je predstavio paket od petnaest mera čiju pripremu je koordinirao RCC, a koje se odnose na održive investicije, Zelenu agendu, regionalno turističko brendiranje i prenosivost socijalnih prava, navodi se u saopštenju.

Lideri su podržali sve mere koje su resorni ministri sa Zapadnog Balkana dogovorili na ministarskom sastanku o Zelenoj agendi u Dubrovniku, kao i na sastanku ministara ekonomije u Londonu, koji su održani ranije ovog meseca.

„Rezultati govore sami za sebe. Petnaest konkretnih mjera čiju pripremu je predvodio RCC, a koje će utrti put još snažnijoj saradnji na polju održivih investicija, zelene tranzicije, turizma i socijalnih prava. Takođe, zadovoljstvo mi je pozdraviti pristupanje Velike Britanije Odboru Saveta, koje se pridružuje klubu 25 vlada i Evropske unije (EU) koji zajedno rade da bi naš region bio bolje povezan, otporniji i da kontinuirano napreduje ka evropskom članstvu. Zajedno imamo stvarnu priliku da region održimo na putu kontinuiranog rasta i usklađivanja“, rekao je Kapetanović.

On je naveo i važnost brzog ispunjavanja obaveza koje su dogovorene u okviru Berlinskog procesa i dodao da 82 odsto građana Zapadnog Balkana veruje da se regionalnom saradnjom poboljšava politička, ekonomska i sigurnosna situacija, jer regionalna saradnja donosi vidljive rezultate.

Lideri su na samitu pohvalili doprinos RCC i ponovili svoju opredeljenost unapređenju regionalne saradnje u okviru Berlinskog procesa pri čemu su prepoznali ulogu Saveta u koordinaciji i ostvarivanju vidljivih regionalnih rezultata, dodaje se u saopštenju.

Kapetanović se na marginama samita sastao sa predsedavajućom Veća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, s kojom je razgovarao o ispunjavanju dogovorenih obaveza i realizaciji aktuelnih regionalnih inicijativa koji koordinira RCC, zaključuje se u saopštenju.

(Beta)

