Kapetanović (RCC): Uspeh inovacija u regionu zavisi od saradnje vlada, istraživača i preduzetnika

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović izjavio je da uspeh programa za inovacije na Zapadnom Balkanu zavisi od uže saradnje vlada, istraživačkih ustanova, poslovnih subjekata i civilnog društva.

Naglasio je da region ne samo postati učesnik već i pokretačka snaga ekosistema inovacija Evrope.

On je danas sa zamenicom generalnog direktora Generalnog direktorata Evropske komisije za istraživanja i inovacije Signe Ratso predstavio studiju „Ekosistem startup firmi Zapadnog Balkana na raskrsnici“. Kako je navedeno iz RCC, ona je prva regionalna analiza ekosistema startup firmi na Zapadnom Balkanu.

U izveštaju se navodi da je sektor informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u regionu zaposlio oko 150.000 ljudi i doprinosi BDP-u sa dva odsto. Ipak, tokom 2024. godine startap firme su obezbedile svega 29,5 miliona evra finansiranja – znatno manje nego u susednim zemljama članicama EU.

RCC, Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) i Evropska preduzetnička mreža (EEN) predstavili su zajedničku studiju na ministarskom sastanku Platforme Zapadnog Balkana za upravljanje istraživanjima i inovacijama, koji su zajednički organizovali Evropska komisija, Poljska koja je predsedavala Savetom Evropske unije i Vlada Crne Gore.

Prema studiji, glavne prepreke razvoju startap ekosistema i dalje su ograničena privatna ulaganja, fragmentirana regulativa i odliv visokoobrazovanog kadra.

Kapetanović je istakao da region ima snažan preduzetnički potencijal, ali da mu nedostaje strukturisana podrška za održiv rast. Najavio je pokretanje programa „Regionalne inovacije za izvrsnost startup firmi“ (RISE), čiji je cilj povezivanje inovativnih preduzetnika s mentorima, obuke za razvoj veština i finansijska podrška u ranim fazama razvoja.

„Programom RISE želimo pomoći inovativnim timovima da pređu s koncepta na tržišno spremne proizvode. Nadamo se da će nam se vlade regiona pridružiti u ovom naporu“, poručio je Kapetanović.

Signe Ratso je naglasila da zajednički rad RCC-a, EIT-a i EEN-a spaja stručnost i mreže podrške kako bi se ojačao inovacioni ekosistem Zapadnog Balkana i omogućilo lokalnim inovatorima da iskoriste prednosti evropskog tržišta inovacija.

Saradnja ove tri institucije usmerena je na jačanje integracije regiona u evropski inovacioni prostor – od razvoja veština i pristupa finansiranju do prekogranične saradnje kroz programe EIT-a i mrežu EEN.

Kapetanović je na sastanku, kojem su prisustvovali i predsednica Udruženja COST Ase Gornitzka te direktor EIT-a Martin Kern, istakao da uspeh inovacijskih programa regiona zavisi od bliske saradnje vlada, naučnih institucija, poslovnog sektora i civilnog društva.

(Beta)

