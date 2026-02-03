Kapetanović: Regionalna saradnja od presudnog značaja za stabilnost i rast Jugoistočne Evrope

„Regionalna saradnja je od presudnog značaja za stabilnost, rast i konkretne koristi za građane širom Jugoistočne Evrope“, rekao je Kapetanović na sastanku sa zamernikom ministra spoljnih poslova Grčke Teoharisom Teoharisom u fSarajevu.

Na sastanku se razgovaralo o jačanju regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi, a posebno u okviru Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) koji ove godine obeležava 30. godišnjicu, kao i o sprovođenju strategije Jugoistočna Evropa 2030 te procesu evropske integracije regiona i podsticanju sprovođenja reformi u okviru evropskog Plana rasta, navodi se u saopštenju RCC.

Teoharis je naglasio je da su tešnja regionalna saradnja i usklađenost sa politikama Evropske unije kao i sa evropskim Planom rasta, ključni za poticanje održivog razvoja i dugoročnog napretka.

Bilo je reči i o mogućnostima dodatnog jačanja saradnje u okviru Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, ubrzavanju sprovođenja prioritetnih reformi i boljoj koordinaciji regionalnih i evropskih partnera u cilju podrške reformama i ekonomskom rastu.

(Beta)

