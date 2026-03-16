Karan: Minić će opet biti premijer, ojačavamo legalitet i legitimitet institucija RS

Predsednik Republike Srpske (RS) Siniša Karan izjavio je danas da legitimitet entitetske vlade, s premijerom Savom Minićem na čelu, mada je on i po drugi pout podneo ostavku, "nijednog časa nije doveden u pitanje" i da je treći izbor vlade s Minićem "snaženje legaliteta i legitimiteta institucija RS".

“Potvrdićemo to sutra, Minić će ponovo biti premijer. U ovim kriznim momentima povlačimo ovu političku šahovsku partiju sa belim figurama”, rekao je Karan, prenela je Radio-televizija RS (RTRS).

Dodao je da ne želi da Vlada RS “ima ikakvo opterećenje od onih koji su protiv Republike Srpske i da postavljaju pitanje njenog legaliteta”.

“Ovo je dokaz institucionalne i političke snage RS da u takvim kriznim momentima može da stvori ustavni okvir svih institucija i zakonodavne, izvršne i sudske vlasti”, naveo je Karan.

Ocenio je da sve što se dešava predstavlja “kontinuitet napada na institucije RS”, naglašavajući da se “ne sme zaboraviti i da je sve krenulo od (visokog predstavnika u BiH) Kristijana Šmita, koji je niko i ništa u BiH”.

“Šmit je nametanjem zakona i svojim ponašanjem uništio najveću demokratsku tekovinu u svetu – izbornu volju građana”, zaključio je on.

Savo Minić danas je objavo da je ponovo, po drugi put, podneo ostavku na mesto premijera, navodeći da se na ovaj potez odlučio kako bi se obezbedio legalitet i legitimitet Vlade RS, jer postoje osporavanja i od međunarodne zajednice.

Savo Minić je prvi put izabran za predsednika Vlade RS 2. septembra 2025. godine, kada mu je mandat za sastav nove vlade poverio Milorad Dodik, kome je prethodno Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) oduzela mandat predsednika RS.

Bošnjačka grupa poslanika u parlamentu BiH je prethodno Ustavnom sudu BiH podnela apelaciju o legitimnosti izbora Minića za premijera i cele Vlade RS, jer mu je mandat dao Dodik, koji više nije bio predsednik RS.

Zbog toga je Minić 15. januara podneo ostavku na tu funkciju, a s njim i cela entitetska vlada, da bi ponovo za premijera bio izabran četiri dana kasnije, 19. januara, pošto mu je mandat za sastav nove Vlade RS poverila tadašnja vršiteljka dužnosti predsednika RS Ana Trišić Babić, iako Ustav RS ne poznaje funkciju v.d. predsednika RS.

Politički analitičari su takođe dovodili u pitanje legitimitet i legalitet obe Minićeve vlade, kao i odluka koje su te vlade donosile.

(Beta)

