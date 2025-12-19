Kardinal Nemet: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Ladislav Nemet poručio je da „različitost u našem društvu ne bi trebalo da dovodi do mržnje, do dubokih podela, koje vidimo na svakom koraku, nego baš do stvaranja jednog boljeg društva gde će svaka dobra stvar i vrednost naći svoje mesto u jedinstvu države Srbije“.

„Srbija je jedna od najhrišćanskijih zemalja u Evropi, sa preko 85 odsto stanovništva koje se javno izjašnjava da je hrišćansko. Kolika bi to bila snaga kada bismo živeli prema učenju Isusa Hrista, koji je došao među nas da nam pokloni puninu života“, istakao je kardinal Nemet u Božićnoj poslanici, koju je pročitao u sedištu Beogradske nadbiskupije.

On je naglasio da „ljubav prema sopstvenoj kulturi, tradiciji i konfesiji ne vodi do isključivanja drugih, nego upravo omogućava istinsku razmenu različitosti“, i istakao da „samo onaj ko je veran sopstvenom identitetu i bogatstvu može s drugima da podeli ono što je za njega važno i od temeljnog značaja“.

„Površno izjednačavanje ne stvara jedinstvo, nego guši i prisvaja. Jedinstvo raste tamo gde se razlike ozbiljno shvataju i prihvataju kao dar“, kazao je kardinal Nemet.

„Pravoslavna i zapadna tradicija imaju različite liturgijske oblike i duhovne naglaske, pa čak i neke disciplinske karakteristike – međutim upravo u tome je prilika da jedni od drugih učimo“, naveo je.

Katolici Božić slave 25. decembra, kada će kardinal Nemet služiti misu u Smederevu.

(Beta)

