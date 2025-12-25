Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Ladislav Nemet poručio je danas da „različitost u našem društvu ne bi trebalo da dovodi do mržnje, do dubokih podela, koje vidimo na svakom koraku, nego baš do stvaranja jednog boljeg društva gde će svaka dobra stvar i vrednost naći svoje mesto u jedinstvu države Srbije“.

„Srbija je jedna od najhrišćanskijih zemalja u Evropi, sa preko 85 odsto stanovništva koje se javno izjašnjava da je hrišćansko. Kolika bi to bila snaga kada bismo živeli prema učenju Isusa Hrista, koji je došao među nas da nam pokloni puninu života“, istakao je kardinal Nemet u poslanici povodom Božića, koji katolici slave danas.

On je naglasio da „ljubav prema sopstvenoj kulturi, tradiciji i konfesiji ne vodi do isključivanja drugih, nego upravo omogućava istinsku razmenu različitosti“, i istakao da „samo onaj ko je veran sopstvenom identitetu i bogatstvu može s drugima da podeli ono što je za njega važno i od temeljnog značaja“.

„Površno izjednačavanje ne stvara jedinstvo, nego guši i prisvaja. Jedinstvo raste tamo gde se razlike ozbiljno shvataju i prihvataju kao dar“, kazao je kardinal Nemet, koji će božićnu misi služiti u Smederevu.

„Pravoslavna i zapadna tradicija imaju različite liturgijske oblike i duhovne naglaske, pa čak i neke disciplinske karakteristike – međutim upravo u tome je prilika da jedni od drugih učimo“, naveo je.

U poslanici je upozorio na zagađenje životne sredine i pozvao da „učinimo sve ono što je moguće sa naše strane da sačuvamo Srbiju čistu i spremnu za buduće naraštaje“.

„Jako me je pogodila činjenica da je, prema jednoj međunarodnoj organizaciji, koja prati stepen zagađenosti sveta, Srbija na desetom mestu na lestvici najzagađenijih država. Među tih prvih deset država Srbija je jedina evropska zemlja“, precizirao je kardinal Nemet.

„Nekoliko puta sam već govorio o ovom problemu, ali govoriću i dalje dok treba: nije istina da mi, mali ljudi, ne možemo ništa učiniti da se ta situacija promeni. Možemo, itekako. Zagađivanje počinje od svakog neodgovornog bacanja otpada, od trovanja vode hemijskim sredstvima, od nepotrebnog luksuza, od bacanja hrane“, ukazao je karidnal Nemet.

Naveo je da „svakog Božića čujemo krik ljudi, krik ranjenog čoveka, a posebno siromaha, koji najviše trpe zbog klimatskih promena, kojima se oduzima dostojanstvo i pravo na normalan život – svaki Božić je krik ranjene zemlje koja očekuje brižno delovanje nas, ljudi, u borbi za spas svega stvorenoga“.

„Hrišćanska vera može i trebala bi biti izvor radosti, snage i nade u bolji život“, ukazao je on i poželeo svima da pronađu „pravu radost i nadu u životu“.

„U svakom trenutku svog života – ljubimo i poštujmo sve ljude, cenimo i brinimo se za naš zajedniči dom: ovaj stvoreni svet u kojem živimo“, poručio je kardinal i beogradski nadbiskup Nemet u Božićnoj poslanici.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com