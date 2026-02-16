Karneval u Riju u čast predsednika Lule da Silve, protivnici traže pravne sankcije

Parada na aveniji Sambadrom koju je tokom godišnjeg Karnevala u Rio de Žaneiru u nedelju organizovala škola sambe u čast predsednika Brazila Luiza Inasija Lule da Silve (80) koji se kandiduje za četvrti uzastopni predsednički mandat, izazvala je oštre kritike opozicije.

Spektakularne pokretne platforme, kostimi i pesme bili su hvalospev predsedniku o kome su ocene u anketama mesecima gotovo podeljeni: jedni ga podržavaju, a drugi mu se oštro protive.

Lulini protivnici traže pravne sankcije za Lulu i direktora škole sambe čiji su polaznici učestvovali u paradi jer tvrde da je paradom Silvina kampanja počela šest meseci pre dopuštenog roka, a izbori će biti u oktobru.

Parada škole sambe „Akademikos de Niteroj“ fokusirala se na Lulinu biografiju – od detinjstva u siromaštvu u severoistočnom Brazilu, do šefa države i jednog od najuticajnijih lidera Latinske Amerike.

Lula i potpredsednik Brazila Heraldo Alkmin su sa suprugama prisustvovali paradi uprkos rizicima na koje su ukazali pravnici, jer bi to moglo da pokrene tužbe i sada, i posle izbora.

Tijago Martins, glavni organizator parade, rekao je da su želeli da ovogodišnju temu usmere na severoistok Brazila, odakle je Lula, te su, uprkos pravnim rizicima, odlučili da Lulin život odgovara toj temi.

„Lula zaslužuje ovakvu počast, baš kao i svaki drugi Brazilac koji mnogo čini za naš narod“, rekao je Martins i dodao da tekstovi i kostimi nisu bili namenjeni da budu predizborni materijal.

On je izjavio i da je Luli ideja parade predstavljena pre nekoliko meseci i da se on složio sa programom parade.

Žoao Santana koji je Luli bio šef kampanje 2006. godine, ocenio je da bi Lula ovom paradom mogao da „otera neke birače“ i da se Lula suočava sa „nepotrebnim pravnim rizicima“.

„Predsednik i prva dama su opasno pristupili ovoj paradi. Sve ovo bi moglo da im se obije o glavu“, rekao je Santana.

Nije prvi put da karnevalske parade odaju počast Luli: 2003, u njegovoj prvoj godini kao predsednika, istaknuta škola sambe Beiha Flor izvela je povorku koja ga prikazuje kao hrabrog političara koji se bori protiv gladi. Devet godina kasnije, škola sambe Gavios da Fiel sa sedištem u Sao Paulu takođe je usmerila svoju paradu na Lulu.

Ali nikada se ovakva karnevalska počast nije dogodila u godini predsedničkih izbora i uz pažljivo praćenje izbornog suda.

„Lula ne dobija nijedan glas zbog tog odavanja počasti; svi znaju da je popularan u svetu sambe“, rekao je Tomas Trauman, politički analitičar i konsultant iz Rija.

Napomenuo je da je glavna pravna prepreka to da li administracija dozvoljava povezivanje ovakvog odavanja poštovanja sa izborima.

„To bi moglo dobiti na značaju jer predsednik ili članovi njegovog kabineta prisustvuju paradi dok zloupotrebljavaju javne resurse na avionima koje sponzoriše vlada i hotelskom smeštaju“, kazao je Trauman.

On smagra da bi „moglo biti novčanih kazni, gubitka vremena za TV-prenose tokom kampanje, a to je važno na tesnim izborima“.

Lulin najveći rival na izborima je senator Flavio Bolsonaro (44), sin bivšeg predsednika Žaira Bolsonara. Nedavne ankete pokazuju da je Lula favorit, ali najnoviji rezultati pokazuju da će izbori biti neizvesni.

Neki desničarski političari su pokušali da spreče paradu, tvrdeći da ona daje Luli nepravednu prednost kroz ranu kampanju, što njegovi rivali ne mogu da dobiju. Takođe su rekli da škole sambe dobijaju javno finansiranje.

„Škole sambe nisu namenjene da vode kampanju ni za koga“, objavio je poslanik Kim Katagiri na društvenim mrežama pre parade.

„Podneo sam žalbu da se spreči da se novac građana koristi za finansiranje izbornih kampanja prikrivenih kao počasti“, kazao je on.

Vrhovni izborni sud Brazila odbacio je žalbe u četvrtak, a sudije su presudile da ne mogu kazniti školu sambe pre nego što se parada održi. Takođe su rekli da bi mogli da preispitaju taj slučaj ako dođe do bilo kakve radnje koja krši izborni zakon tokom nstupa.

Za nekoliko meseci na mesto predsednika Izbornog suda doći će sudija Vrhovnog suda Kasi Nunjes koga je imenovao Lulin protivnik i prethodnik Žair Bolsonaro, kritičar karnevala tokom njegovog predsedništva. Nunjes će takođe biti na čelu tokom predsedničkih izbora u Brazilu u oktobru.

(Beta)

