Katolički velikodostojnik traži od pape da prva žena dobije titulu kardinala

Bivši opat švajcarskog rimokatoličkog samostana Ajnzideln tražio je od pape da prvi put u istoriji katoličke crkve jednoj ženi dodeli titulu kardinala.

Martin Verlen (63), koji je bio opat samostana Ajnzideln od 2001. do 2013. godine, rekao je da papa Lav XIII treba da dodeli titulu kardinala časnoj sestri Simoni Brambili, prvoj ženi koja je ikada imenovana na čelo jednog dikasterijuma, što je uporedivo sa funkcijom ministra u vladi Vatikana.

Verlen je na panel diskusiji u Salcburgu rekao da je sazrelo vreme da žena postane kadinal, što je posle pape najviša titula u katoličkoj crkvi, i da se sa tim ne sme dalje odugovlačiti, preneo je portal kath.ch.

Benediktinac Verlen, koji je sada prelat biskupije Sveti Gerold, ocenio je da je to bio i plan pokojnog crkvenog poglavara pape Franje, koji je Brambilu kao prvu ženu imenovao na čelo dikasterija. Dodao je da ima poverenja da sadašnji papa Lav ima snage da je unapredi u kadinala.

Papa Franja je 6. januara imenovao italijansku časnu sestru Simonu Brambilu za prefekta odeljenja odgovornog za sve verske redove Katoličke crkve.

To imenovanje je bilo veliki korak u naporima pape Franje da ženama da više vodećih uloga u upravljanju crkvom.

Poglavar Rimokatoličke crkve ima pravo da slobodno odlučuje koga će imenovati za kardinala, i kanonsko pravo za to ne predviđa posebna ograničenja, ali i dalje nije dozvoljeno rukopoloženje žene za sveštenicu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com