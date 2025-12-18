Kavčić: Predstavnici EP razgovarali sa studentima iz Srbije o krivičnim postupcima

Predstavnici Evropskog parlamenta i stručnih tela Evropske unije razgovarali su u Strazburu sa studentima iz Srbije o krivičnim postupcima koji se protiv njih vode nakon protesta, kao i o odnosu vlasti prema pravosuđu, obrazovanju i akademskoj zajednici, saopštio je Aleksandar Alek Kavčić.

U Strazburu su sa studentima boravili profesor Kavčić koji, kako je naveo, studentima i nastavnicima pruža pravnu i finansijsku podršku, i advokatica Ljiljana Borojević.

U saopštenju piše da su studenti, na poziv Evropskog parlamenta, izneli svoja iskustva u vezi sa optužbama koje im se stavljaju na teret, uključujući optužbe koje se odnose na navodno nasilno rušenje ustavnog poretka.

„Razgovarano je i o slučaju studentkinje Fakulteta tehničkih nauka koja je, prema dostupnim informacijama, fizički napadnuta tokom protesta u Pionirskom parku, kao i o reakcijama nadležnih institucija u tom slučaju. Sagovornici iz Evropskog parlamenta interesovali su se za razlike u institucionalnom postupanju prema učesnicima protesta, kao i za tokove istraga i sudskih postupaka“, saopšteno je.

„Sagovornici iz Evropskog parlamenta naglasili su da je zaštita prava studenata, sloboda izražavanja i nezavisnost institucija deo osnovnih vrednosti Evropske unije, te da će informacije iznete tokom ovih razgovora biti uzete u razmatranje u daljem praćenju situacije u Srbiji“, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

