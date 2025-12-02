Kenija održala forum o petom tomu knjige Si Ðinping: Upravljanje Kinom

Forum o engleskom izdanju petog toma knjige „Si Ðinping: Upravljanje Kinom“ održan je u Najrobiju, glavnom gradu Kenije, uz prisustvo oko 200 učesnika.

Kako prenosi Sinhua, kinesko-kenijski čitalački forum o delu „Si Ðinping: Upravljanje Kinom“ zajednički su organizovali Kancelarija za informisanje Državnog saveta Kine, Kineska međunarodna komunikacijska grupa i Ambasada Kine u Keniji, 1. decembra.

Govoreći na forumu, Hasan Omar Hasan, generalni sekretar Ujedinjene demokratske alijanse Kenije, rekao je da peti tom knjige „Si Ðinping: Upravljanje Kinom“ postavlja temelje socio-ekonomskih transformacija širom sveta.

„Mislim da je u velikoj meri reč o modelu koji mnoge zemlje mogu da prilagode svojim nacionalnim okolnostima i uče iz kineskog iskustva“, rekao je on.

Mo Gaoji, zamenik načelnika Odjeljenja za propagandu Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i direktor Kancelarije za informisanje Državnog saveta, rekao je da svih pet tomova knjige „Si Ðinping: Upravljanje Kinom“ predstavljaju istorijska dostignuća, razvojni put i ključne karakteristike kineskog puta modernizacije.

Serija knjiga takođe nudi dragocene uvide i pristupe za zemlje Globalnog juga koje teže sopstvenoj modernizaciji, dodao je on.

Kina je spremna da ojača jedinstvo i saradnju sa afričkim zemljama, uključujući Keniju, kako bi zajednički unapredile četiri velike globalne inicijative, promovisale visokokvalitetnu saradnju u okviru Pojasa i puta i sprovele 10 partnerskih akcija za unapređenje modernizacije, rekao je Mo.

Napredak Kine na putu modernizacije nastaviće da stvara nove prilike za Afriku, dok obe strane zajedno rade na pisanju novog poglavlja u izgradnji svevremenske kinesko-afričke zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, rekao je on.

Vilijam Kabogo Gitau, sekretar u Ministarstvu za informisanje, komunikacije i digitalnu ekonomiju Kenije, rekao je da je „forum od ogromne važnosti za to da kenijski čitaoci u potpunosti razumeju suštinu Misli Si Ðinpinga o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru i prodube razumevanje praktičnih rezultata kineske modernizacije i njenog globalnog značaja“.

Rekao je da je Kenija zainteresovana da iz knjige stekne uvid u kineski put modernizacije, dok istočnoafrička zemlja nastoji da podstakne međusobnu razmenu među naučnicima, medijskim profesionalcima i autorima iz Kine.

Tokom događaja, kineska strana je stranim gostima uručila primerke engleskog izdanja petog toma knjige „Si Ðinping: Upravljanje Kinom“.

Učesnici – stručnjaci i naučnici – razmenili su mišljenja i vodili diskusije o temama kao što su iskustva upravljanja u Kini i Keniji, inicijativa „Pojas i put“, kinesko-afrička saradnja, smanjenje siromaštva i kulturne razmene.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com