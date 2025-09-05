Kim Džong Un: Nepokolebljiva posvećenost razvoju odnosa Severne Koreje i Kine

Severnokorejski lider Kim Džong Un je u razgovoru sa kineskim predsednikom Si Đinpingom izrazio „nepokolebljivu“ posvećenost razvoju odnosa Kine i Severne Koreje, bez obzira na međunarodni kontekst, javila je severnokorejska novinska agencija KCNA.
Kim Džong Un je juče imao susret sa Si Đinpingom, nakon razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u sredu.
„Prijateljska osećanja“ između Severne Koreje i Kine neće se promeniti, bez obzira na to kako se međunarodna situacija bude razvijala, rekao je Kim, navodi KCNA.
Severna Koreja će „uvek nepokolebljivo podržavati“ napore Kine da odbrani svoj suverenitet, teritorijalni integritet i svoje interese, izjavio je Kim.
Kineski predsednik je takođe rekao da će posvećenost Kine razvoju odnosa ostati stalna, bez obzira na to kako se međunarodna situacija razvija.
„Prijateljstvo naroda Severne Koreje i Kine ostaje konstantno“, rekao je Kim, koji je istakao da mu je u Pekingu priređena „topla dobrodošlica“, prenela je kineska državna televizija CCTV.
(Beta)
