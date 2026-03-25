Kim Džong Un obećao nepokolebljivu podršku Severne Koreje Rusiji

Severnokorejski lider Kim Džong Un je u pismu zahvalnosti svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu izjavio da će njegova zemlja uvek podržavati Rusiju, preneli su danas severnokorejski mediji.

„Izražavam iskrenu zahvalnost na vašim toplim i srdačnim čestitkama povodom mog ponovnog preuzimanja teških odgovornosti predsednika države“, napisao je Kim, prenela ja severnokorejska agencije KCNA.

Zakonodavno telo Severne Koreje ponovo je u nedelju izabralo Kim Džong Una za predsednika države.

„Danas, Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK) i Rusija tesno sarađuju da bi odbranile svoj suverenitet“, napisao je Kim koji u pismu.

Kim je istakao da će Pjongjang uvek biti uz Moskvu jer „to je naš izbor i naša nepokolebljiva volja“.

Veze te dve države su ojačale od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, a Pjongjang je poslao vojnike i sisteme naoružanja da bi podržao taj ruski rat, a 2024. godine su sklopile sporazum o uzajamnoj odbrani.

Severna Koreja, izolovana, siromašna zemlja i veoma ranjiva na prirodne katastrofe, zauzvrat dobija finansijsku pomoć, hranu i energiju, pored vojne tehnologije, smatraju analitičari, prenosi pariski list Mond (Le Monde) na sajtu.

U dvodnevnu posetu Kimu je danas stigao drugi saveznik Rusije, predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com