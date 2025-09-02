Kim Džong Un oklopnim vozom stiže u Peking, gde će sutra prisustvovati vojnoj paradi

Severnokorejski lider Kim Džong Un stiže u Peking svojim oklopnim vozom kako bi sutra prisustvovao velikoj vojnoj paradi u glavnom gradu Kine, gde njegovo prisustvo pored kineskog i ruskog predsednika, Si Đinpinga i Vladimira Putina, prema pisanju tamošnjih medija, obećava da bude istorijsko.

Kim Džong Un, koji je napustio Pjongjang u ponedeljak, prešao je granicu tokom noći, dok se Kina priprema za sutrašnju paradu kojom će se obeležiti 80. godišnjica završetka Drugog svetskog rata, javila je južnokorejska agencija Jonhap, pozivajući se na severnokorejske medije.

Severnokorejski lider bi trebalo da stigne u Peking tokom dana posle putovanja od 1.300 kilometara koje vozom traje gotovo čitav dan. Očekuje se da će njegov dolazak biti obavijen najvećom tajnom, kao i mnoge njegove aktivnosti.

Severnokorejska novinska agencija KCNA objavila je fotografije Kim Džong Una kako puši cigaretu na peronu pre nego što se ukrcao u maslinasto-zeleni voz sa zlatnim ukrasima.

Još jedan snimak ga prikazuje kako se smeši i sedi sa pomoćnicima za radnim stolom ispred nacionalne zastave u kupeu obloženom drvetom.

Kim Džong Un je među 26 šefova država i vlada iz celog sveta pozvanih na paradu u organizaciji kineskog predsednika Si Đinpinga. Prisustvovaće i ruski predsednik Vladimir Putin.

Protokol oko prijema i boravka Kima se drži u tajnosti.

Južnokorejska obaveštajna služba očekuje da će Kim imati „poseban tretman“ i da će sedeti pored kineskog i ruskog predsednika, rekao je južnokorejski poslanik Li Seong Kveun posle sastanka sa predstavnicima obaveštajnih službi.

Spekulacije su brojne o mogućem sastanku Kim-Si-Putin. Samo pojavljivanje Kim Džong Una u javnosti, zajedno sa brojnim stranim liderima tokom parade, već se smatra događajem bez presedana.

Ocenjuje se da će Kina paradom i dolaskom zvaničnika kao što su Putin i Si, zadati udarac u kontekstu pojačanog rivalstva sa SAD.

Kina tom paradom želi da pokaže svoj diplomatski uticaj i vojnu moć.

Bezbednost u Pekingu je pojačana u pripremi za paradu. Vojnici su zauzeli položaje na mostovima i uglovima ulica.

Kilometri metalnih barijera su unapred postavljeni duž avenija.

Od stupanja na dužnost lidera povučene zemlje koja je pod strogim međunarodnim sankcijama, Kim Džong Un je tek na svom 11. putovanju u inostranstvo. Prethodno je četiri puta posetio Kinu.

„Ta poseta pokazuje da je Severna Koreja prihvaćena kao član grupe zemalja koje predvodi Kina, a koja uključuje i Rusiju. To pokazuje da Kina toleriše, ali ne pozdravlja, trenutne odnose između Severne Koreje i Rusije“, saveznika, ali i rivala, rekao je Kristofer Grin (Christopher Green), stručnjak za Korejsko poluostrvo u Međunarodnoj kriznoj grupi.

Tri zemlje imaju bliske odnose koji datiraju još iz vremena Hladnog rata. Severna Koreja je sada postala jedan od glavnih saveznika Rusije u ratu u Ukrajini, šaljući hiljade vojnika i oružje.

Si i Putin su danas pokazali uzajamno razumevanje na početku razgovora u Pekingu usred pojačanih tenzija sa SAD i Zapadom.

Putin, uprkos sastanku sa Donaldom Trampom (Trump) na Aljasci 15. avgusta, nije tokom svoje posete Kini dao nikakve znake da će popustiti pod pritiskom američkog predsednika za rešavanje sukoba u Ukrajini.

Sa druge strane, Kina i SAD su se početkom 2025. godine upustile u trgovinski rat sa carinskim merama, pre nego što su pristale na „privremeno primirje“.

Odnosi između Rusa i Kineza sa Evropljanima su takođe zategnuti.

(Beta)

