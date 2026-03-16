Kina: Američka istraga protiv 60 država zbog prislinog rada remeti trgovinu u svetu

Ministarstvo trgovine Kine je danas SAD kritikovalo zbog pokretanja istrage protiv Kine i desetine drugih ekonomija zbog proizvoda navodno napravljenih "prisilnim radom", javlja Kineska medijska grupa (CMG).

Ministarstvo je taj potez nazvalo „tipičnim činom protekcionizma koji ozbiljno remeti međunarodni trgovinski poredak“.

Kina je pozvala Vašington da odmah „ispravi tu pogrešnu akciju“ i reši nesuglasice „dijalogom i konsultacijama zasnovanim na međusobnom poštovanju i jednakosti“.

SAD su 12. marta pokrenule istragu po Članu 301. Zakona o trgovini protiv 60 država sveta, uključujući Kinu, zbog navodnog „namerno prekomerniog industrijskog kapaciteta“ i proizvodnju robe prinudnim radom.

Kinesko Ministarstvo trgovine je saopštilo da su SAD prethodno „izmislile tvrdnje“ o prisilnom radu, da bi uvele niz trgovinskih ograničenja na kineske proizvode, napominjući da je Kina više puta izrazila svoje čvrsto protivljenje takvim merama.

Kineska vlada se dosledno protivila prisilnom radu, saopštilo je Ministarstvo, napominjući da je Kina jedan od osnivača Međunarodne organizacije rada i da je ratifikovala 28 međunarodnih konvencija o radu.

Kina je takođe uspostavila sveobuhvatni sistem zakona i propisa o radu i preduzima odlučne mere za sprečavanje i borbu protiv prisilnog rada, navelo je Ministarstvo.

Ministarstvo trgovine Kine je saopštilo da Sjedinjene Države nisu ratifikovale Konvenciju o prisilnom radu iz 1930. godine, odbijajući da budu obavezane međunarodnim pravilima, dok često koriste pitanje prisilnog rada kao političko sredstvo.

Pokretanjem istrage po Ćlanu 301. protiv Kine i drugih ekonomija, SAD pokušavaju da podignu nove trgovinske barijere, saopštilo je Ministarstvo trgovine, opisujući taj potez kao jednostran, proizvoljan i diskriminatoran.

Kina je takođe napomenula da je panel Svetske trgovinske organizacije prethodno presudio da američke carine na kinesku robu po Ćlanu 301. krše pravila te organizacije.

Najnovija upotreba Člana 301. ponovo stavlja američko domaće pravo iznad međunarodnih pravila, saopštilo je kinesko Ministarstvo trgovine, navodeći da taj čin podriva stabilnost i bezbednost globalnih lanaca industrije i snabdevanja.

Ministarstvo je dodalo da je Kina već uputila demarš SAD, dok se u Parizu održava nova runda ekonomskih i trgovinskih konsultacija dve države.

Kina će pažljivo pratiti napredak američke istrage i zadržava pravo da preduzme sve neophodne mere kako bi zaštitila svoja legitimna prava i interese, saopštilo je Ministarstvo.

(Beta)

