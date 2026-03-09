Kina će ove godine sastaviti zakon protiv prekogranične korupcije

Druga plenarna sednica u sklopu četvrtog zasedanja 14. Svekineskog narodnog kongresa održana je danas prepodne u Velikoj dvorana naroda u Pekingu, a sednici su prisustvovali generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, Si Đinping, kao i drugi partijski i državni lideri Kine, prenela je Kineska medijska grupa (CMG).

Na sednici je Džao Leđi, predsednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa podneo Izveštaj o radu vrhovnog zakonodavnog tela Kine.

U izveštaju se navodi da je u proteklih godinu dana, Stalni komitet Svekineskog narodnog kongresa razmotrio ukupno 40 zakona, pravnih tumačenja i nacrta odluka, od kojih su 24 usvojena, uključujući šest zakona, 14 amandmana, jedno pravno tumačenje i tri odluke o pravnim pitanjima i važnim pitanjima. Odlučeno je da se ratifikuje devet ugovora i važnih sporazuma.

Prema Izveštaju, najviše zakonodavno telo Kine će se ove godine fokusirati na izgradnju socijalističkog tržišnog ekonomskog sistema na visokom nivou, izraditi Zakon o državnoj imovini, izmeniti Zakon o stečaju preduzeća, Zakon o naplati i upravljanju porezom, Zakon o državnoj imovini preduzeća, Zakon o registrovanim računovođama, Zakon o raspisivanju konkursa i nadmetanju, Zakon o vladinim nabavkama, Zakon o cenama, Zakon o zaštitnim znakovima i Zakon o upravljanju urbanim nekretninama.

Takođe će biti sa ciljem ubrzavanja izgradnje Kine kao finansijske sile, izrađeni Zakon o finansijama i Zakon o finansijskoj stabilnosti, te će biti izmenjeni Zakon o Narodnoj banci Kine i Zakon o nadzoru i upravljanju bankarstvom.

U Izveštaju se kaže da će se Kina ove godine fokusirati na promovisanje pravičnost pravosuđa, formulisati Zakon o parnicama u javnom interesu i izmeniti Zakon o krivičnom postupku, Zakon o zatvorima i Zakon o posebnom postupku u pomorskim parnicama.

Takođe će izraditi Zakon protiv prekogranične korupcije, Zakon o aktivnostima i zaštiti životne sredine na Antartiku, revidirati Zakon o vodama i zakon o obnovljivim izvorima energije. Kina će pojačati zakonodavna istraživanja u oblasti veštačke inteligencije, sprovesti vitalne reformske mere, te će u skladu sa zakonom pravovremeno doneti odluke o ovlašćenju ili reformama.

Najviše zakonodavno telo Kine će ove godine takođe pregledati sprovođenje šest zakona, uključujući Zakon o luci slobodne trgovine Hainan, Zakon o turizmu, Zakon o bezbednosti hrane, Zakon o stručnom obrazovanju, Zakon o izgradnji životne sredine bez barijera i Zakon o zaštiti životne sredine na visoravnima Ćinghai-Sicang (Tibet).

Na sednici je Džang Đun, predsednik Vrhovnog narodnog suda, podneo izveštaj o radu Vrhovnog narodnog suda, a izveštaj o radu Vrhovnog narodnog tužilaštva podneo je glavni tužilac Jing Jung.

