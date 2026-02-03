Kina i Britanija saglasne o razvoju dugoročnog, stabilnog i sveobuhvatnog strateškog partnerstva

Kineski predsednik Si Đinping i britanski premijer Kir Starmer, saglasili su se tokom prošlonedeljne posete Starmera Pekingu da dve zemlje treba da razvijaju dugoročno i stabilno sveobuhvatno strateško partnerstvo, prenosi Sinhua.

Tokom sastanka, Si je rekao da, u trenutku kada se svet suočava i sa promenama i sa nestabilnošću, Kina i Britanija, kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i velike ekonomije, treba da unaprede dijalog i saradnju kako bi očuvale svetski mir i stabilnost, istovremeno podstičući ekonomski razvoj i poboljšanje životnog standarda u obe zemlje.

Naglašavajući potrebu da se istorija sagledava iz šire perspektive, Si je pozvao dve zemlje da prevaziđu razlike i očuvaju međusobno poštovanje, kako bi obećavajući potencijal saradnje mogle da pretoče u značajna dostignuća i otvore nove horizonte za kinesko-britanske odnose i saradnju, na dobrobit oba naroda i sveta u celini.

Ističući posvećenost Kine mirnom razvoju, Si je rekao da Kina nikada nije započela rat, niti je zauzela ijedan pedalj strane teritorije.

Bez obzira na to kako bude rasla i razvijala se, Kina nikada neće predstavljati pretnju drugim zemljama, rekao je Si Starmeru, koji je u Peking stigao 28. januara u četvorodnevnu zvaničnu posetu – prvu posetu jednog britanskog premijera Kini u poslednjih osam godina.

Si je rekao da uzajamna korist i dobit za obe strane predstavljaju suštinu ekonomske i trgovinske saradnje Kine i Britanije, te da bi dve zemlje trebalo da prošire obostrano korisnu saradnju u oblastima obrazovanja, zdravstva, finansija i uslužnog sektora.

Takođe je pozvao obe strane da sprovode zajednička istraživanja i industrijsku primenu u oblastima veštačke inteligencije, biomedicinskih nauka, nove energije i niskougljeničnih tehnologija, među ostalim, kako bi se postigao zajednički razvoj i prosperitet.

„Postoji nada da će britanska strana obezbediti ravnopravan, fer i nediskriminatoran poslovni ambijent za kineska preduzeća“, rekao je Si, dodajući da bi obe strane trebalo da unaprede međuljudske i kulturne razmene, kao i dodatno olakšaju putovanja.

On je rekao da su članovi britanske vlade, parlamenta i različitih sektora na lokalnom nivou dobrodošli da češće posećuju Kinu, kako bi se podstaklo uravnoteženo, objektivno i utemeljeno sagledavanje Kine.

Si je naveo da Kina aktivno razmatra uvođenje jednostranog bezviznog režima za britanske državljane.

Ukazujući na to da je međunarodni poredak već neko vreme ozbiljno narušen, Si je rekao da međunarodno pravo može biti zaista delotvorno samo ako ga se pridržavaju sve zemlje, a naročito velike sile. U suprotnom, svet bi rizikovao povratak „zakonu džungle“, rekao je on.

Kina i Britanija, kao zagovornice multilateralizma i slobodne trgovine, treba zajednički da promovišu i sprovode istinski multilateralizam i da doprinesu uspostavljanju pravednijeg i pravičnijeg sistema globalnog upravljanja, kako bi se izgradio ravnopravan i uređen multipolarni svet i ostvarila univerzalno korisna i inkluzivna globalizacija, rekao je Si.

Starmer je predsedniku Siju preneo pozdrave kralja Čarlsa III i rekao da mu je zadovoljstvo što je prvi britanski premijer koji je posetio Kinu u poslednjih osam godina. Ova poseta, sa delegacijom od oko 60 istaknutih predstavnika britanskih poslovnih i kulturnih organizacija, pokazuje širinu saradnje između Britanije i Kine i posvećenost Britanije produbljivanju i širenju veza sa Kinom, rekao je Starmer.

On je rekao da je, kao velikim ekonomijama i stalnim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, od ključnog značaja da Britanija i Kina izgrade dugoročno i stabilno sveobuhvatno strateško partnerstvo zasnovano na međusobnom poštovanju i poverenju, naročito u nestabilnom i krhkom svetu.

Govoreći o Tajvanu, Starmer je rekao da je stav Britanije dugogodišnji, dobro poznat i nepromenjen, dodajući da Britanija želi da održi angažman sa Kinom na visokom nivou, unapredi dijalog i razmenu i ojača saradnju u trgovini, investicijama, finansijama i zaštiti životne sredine, između ostalog, kako bi se podržali međusobni rast i prosperitet.

Britanija će sarađivati sa Kinom na unapređenju razmene između njihovih zakonodavnih tela i drugih sektora, rekao je Starmer.

Prosperitet i stabilnost Hongkonga služe zajedničkim interesima obe zemlje, a Britanija pozdravlja Hongkong kao jedinstven i važan most između dve zemlje, rekao je britanski premijer.

Kina igra ključnu ulogu u međunarodnim poslovima, a Britanija želi da ojača saradnju sa Kinom u oblasti klimatskih promena i drugih globalnih izazova i da zajedno sa Kinom doprinese očuvanju svetskog mira i stabilnosti, rekao je Starmer.

Feng Džongping, direktor Instituta za evropske studije pri Kineskoj akademiji društvenih nauka, rekao je da je, kako bi obe strane u potpunosti oslobodile potencijal saradnje, neophodno da Britanija razvije objektivniji i racionalniji pogled na Kinu.

Čen Jang, direktor Instituta za evropske studije pri Kineskim institutima za savremene međunarodne odnose rekao je da veštačka inteligencija, biomedicinske nauke i nova energija predstavljaju ključne razvojne prioritete u 15. petogodišnjem planu Kine, te da će produbljivanje saradnje dve strane u tim oblastima biti od koristi i za dva naroda i svet u celini.

On je takođe predložio intenziviranje razmene i dijaloga u oblastima kao što su obrazovanje, kultura, globalno upravljanje, međunarodno pravo i upravljanje veštačkom inteligencijom.

„Dublji i širi angažman na svim nivoima doprinosi unapređenju međusobnog razumevanja između dva naroda, što će doprineti dugoročnom i stabilnom razvoju kinesko-britanskih odnosa“, rekao je Čen.

Istog dana, kineski premijer Li Ćijang takođe je razgovarao sa Starmerom. Li je rekao da je kineska vlada posvećena obezbeđivanju povoljnog okruženja za preduzeća iz svih zemalja, uključujući i Britaniju, koja žele da investiraju u Kini.

Nakon razgovora, Li i Starmer prisustvovali su potpisivanju više dokumenata o saradnji koji obuhvataju ekonomiju, trgovinu, poljoprivredu, hranu, medije, obrazovanje i regulaciju tržišta.

Pošto su zajedno prisustvovali ceremoniji zatvaranja sastanka Saveta za poslovnu saradnju Ujedinjenog Kraljevstva i Kine za 2026. godinu, Li je rekao da dve strane mogu da stvore „novi motor“ inovativnog razvoja, preuzimajući vodeću ulogu i međusobno se osnažujući u oblastima kao što su veštačka inteligencija, čista energija, biomedicina i visokotehnološka proizvodnja.

„Obe zemlje mogu početi saradnjom manjeg obima u odabranim oblastima, a zatim postepeno širiti saradnju i graditi poverenje. Korak po korak, može se očekivati suštinsko unapređenje kinesko-britanskih odnosa“ dodao je Feng.

(Beta)

