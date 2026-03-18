Kina i SAD održale otvorene, detaljne i konstruktivne razgovore o ekonomskim i trgovinskim pitanjima

Kineska i američka delegacija održale su otvorene, detaljne i konstruktivne razmene mišljenja i konsultacije o ekonomskim i trgovinskim pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući tarifne aranžmane, unapređenje bilateralne trgovine i investicija, kao i očuvanje postojećeg konsenzusa iz konsultacija.

Kako prenosi kineska agencija Sinhua, razgovori su održani od 15. do 16. marta u Parizu.

Tokom razgovora, koji su vođeni na osnovu važnog konsenzusa postignutog između dvojice šefova država, dve strane su došle do novih dogovora i saglasile se da nastave konsultacije.

Pod strateškim vođstvom važnih zajedničkih razumevanja dvojice lidera, i nakon pet rundi ekonomskih i trgovinskih konsultacija prošle godine, Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su niz rezultata u ovoj oblasti, izjavio je kineski vicepremijer He Lifeng tokom nove runde razgovora sa američkim glavnim pregovaračem, ministrom finansija Skotom Besentom i trgovinskim predstavnikom SAD Džejmisonom Girom

Ovi rezultati uneli su veću izvesnost i stabilnost u bilateralne ekonomske i trgovinske odnose, kao i u globalnu ekonomiju, rekao je He.

Nedavno je Vrhovni sud SAD presudio da su carine koje je američka vlada uvela na osnovu Zakona o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima nezakonite, naveo je He, dodajući da je američka strana potom uvela dodatnu uvoznu taksu od 10 odsto za sve trgovinske partnere na osnovu člana 122 Zakona o trgovini iz 1974. godine, kao i niz negativnih mera usmerenih prema Kini, uključujući istrage prema članu 301, sankcije kompanijama i ograničenja pristupa tržištu.

Kina se dosledno protivi jednostranim carinama koje uvode SAD, rekao je He, pozivajući Vašington da u potpunosti ukloni takve carine i druge restriktivne mere.

Dodao je da će Kina preduzeti neophodne korake kako bi čvrsto zaštitila svoja legitimna prava i interese.

Kina očekuje da će se i Sjedinjene Države kretati u istom pravcu, sprovesti važan konsenzus postignut između dvojice lidera, proširiti oblasti saradnje i smanjiti probleme, kako bi se podstakao zdrav, stabilan i održiv razvoj kinesko-američkih ekonomskih i trgovinskih odnosa, rekao je He.

Američka strana je navela da je stabilan kinesko-američki ekonomski i trgovinski odnos od velikog značaja za obe zemlje i svet, te da doprinosi globalnom ekonomskom rastu, sigurnosti lanaca snabdevanja i finansijskoj stabilnosti. Obe strane treba da smanje tenzije, izbegnu eskalaciju situacije i rešavaju razlike kroz konsultacije, rečeno je.

Dve strane su se složile da razmotre uspostavljanje mehanizma saradnje za unapređenje bilateralne trgovine i investicija, da nastave da koriste postojeći mehanizam konsultacija, ojačaju dijalog i komunikaciju, adekvatno upravljaju razlikama, prošire praktičnu saradnju i podstaknu kontinuiran, stabilan i zdrav razvoj bilateralnih ekonomskih i trgovinskih odnosa, navodi Sinhua.

(Beta)

